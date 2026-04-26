Upravo takav trenutak zabeležio je jedan vozač iz Alžira, koji je snimio kako njegov Renault Symbol iz 2012. godine dostiže magičnu brojku.

Najzanimljiviji detalj usledio je tačno na 999.999 kilometara. Pošto brojač ima samo šest cifara, nakon dostizanja maksimuma jednostavno se vratio na 000000, kao da automobil kreće ispočetka.

Snimak ovog nesvakidašnjeg trenutka brzo je privukao pažnju ljubitelja automobila, jer je milion pređenih kilometara simbol izdržljivosti i pravilnog održavanja vozila.

Ipak, treba napomenuti da nema informacija o tome koliko je ulagano u servisiranje i koje je sve popravke automobil prošao tokom godina, ali sama činjenica da je jedan Renault Symbol stigao do sedmocifrene kilometraže dovoljno govori o njegovoj trajnosti.

Ovakvi primeri danas su sve ređi, pa ne čudi što je vozač odlučio da posebno proslavi istorijski trenutak svog automobila.

Ako vam je naziv ovog Renault modela nepoznat, podsećamo da je u osnovi u pitanju Dacia Logan druge generacije, koja se na nekim svetskim tržištima prodavala sa značkom francuskog brenda.

Model je nosio ime Symbol, ali i Renault Logan u nekim zemljama.