U svetu gde novi automobili postaju sve skuplji i tehnološki komplikovaniji, pitanje održavanja polovnih vozila postaje ključno za kućni budžet. Nedavna diskusija na društvenoj mreži Reddit okupila je vlasnike čiji su ljubimci na četiri točka prešli stotine hiljada kilometara, a njihovi saveti obrađuju pravila o "doživotnim" uljima i servisnim intervalima koje propisuju proizvođači. Prema komentarima ispostavlja se da put do pouzdanog automobila nije popločan skupim popravkama, već disciplinom i prevencijom.

Zamena ulja na 8.000 kilometara

Iako moderni katalozi često navode servisne intervale od 20.000 ili čak 30.000 kilometara, iskusni vozači su jednoglasni, to je previše. Vlasnik čiji motor radi savršeno i nakon 290.000 kilometara ističe:

- Držim se zamene ulja na svakih 8.000 km i to je održalo moj motor u besprekornom stanju. Automobil se i dalje vozi kao nov“

Kratki intervali sprečavaju nakupljanje mulja i naslaga koje vremenom "guše" motor, naročito kod novijih turbo-benzinaca i dizelaša koji rade pod većim opterećenjem.

"Zaboravljene" tečnosti

Najveća zabluda modernog doba je doživotno ulje u menjačima. Iskusni mehaničari u zajednici upozoravaju da su ovi intervali od 100.000 i više kilometara zapravo zabluda.

- Ako imate klasičan automatik, menjajte ulje i filter na 80.000 km. Ako vozite CVT menjač, radite to na svakih 50.000 km - glasi jedan od saveta.

Takođe, kočiona tečnost i antifriz su često zapostavljeni. Kočiono ulje apsorbuje vlagu iz vazduha, što može dovesti do korozije unutar sistema i otkazivanja kočnica u kritičnim trenucima, dok stari antifriz gubi antikorozivna svojstva i može oštetiti hladnjak ili pumpu za vodu. Preporuka je jasna:

- Menjajte sve tečnosti na svake četiri godine - napisao je jedan od korisnika.

Vizuelna inspekcija

Mnogi vozači potcenjuju moć običnog pogleda ispod haube. Rutinska provera motornog prostora jednom u dve nedelje može otkriti curenje koje bi inače dovelo do katastrofalnog kvara.

- Verujem da rutinsko proveravanje motornog prostora može dovesti do hvatanja mnogih problema pre nego što postanu veći. Temeljna vizuelna inspekcija vredi mnogo - ističe jedan od članova diskusije.

Posebno se naglašava značaj čišćenja odvodnih kanala (ispod šoferšajbne i u vratima) od lišća i prljavštine, jer nakupljena voda može uništiti elektroniku ili izazvati preranu koroziju šasije.

Specifični saveti

Za vozače koji žive u predelima gde se putevi tokom zime tretiraju solju, savet je specifičan:

- Operite donji postroj automobila svake dve nedelje i nanesite zaštitni sprej na bazi ulja pre početka zime. So je najveći neprijatelj metala, a jednom kada korozija uzme maha, popravka često prevazilazi vrednost samog automobila.

Zajednica je podelila i nekoliko specifičnih saveta koji štede hiljade evra:

Rotacija guma: Radite to na svakih 10.000 km kako biste osigurali ravnomerno trošenje.

Oštećenja na šoferšajbni: Popravite tačkice od kamenčića odmah. Kod novijih automobila sa senzorima za kišu, zamena šoferšajbne može koštati preko 1.000 evra.

Duge vožnje: Ako automobil stoji u garaži nedeljama, provozajte ga bar 30-50 minuta na autoputu svakih 15 dana. To sprečava deformaciju guma i puni akumulator.