Lutra Pozar ili banja Pozar nalazi se na oko 100 km od Soluna i idealno je mesto za izlet u povratku ili odlasku na letovanje. Mada, najzanimljiviji period za posetu banji je tokom hladnijih dana kada se posetioci mogu kupati u toplim izvorima dok je napolju hladno.

Prirodno okruženje Lutre Pozar je pogodno za pešačke rute koje vode kroz veličanstveni kanjon. U kanjonu se nalazi 15 pećina - skloništa. Ovaj poseban pejzaž kombinuje jedinstvenost i veličanstvenost čuda prirode: u predivnoj, stenovitoj planini stvorena je dolina kroz koju protiče Termopotamos (Topla reka) i formira male vodopade i plitka korita na obalama.

Legenda kaže da su se makedonski kraljevi ovde opuštali posle višegodišnjih ratova. A prema legendi, vojnici su svoja koplja stavljali u toplu vodu jer su verovali da će ih tako učiniti čvršćim i izdržljivijim.

Sadržaji celog kompleksa organizovani su u malom banjskom gradu sa hotelima, bazenima, svlačionicama, restoranima, kafićma. Banja Pozar ima dva zatvorena hidroterapijska objekta i tri spoljašnja otvorena.

Zatvoreni objekti su prvi stari Hidroterapijski centar i novi Aleksandrio hidroterapijski centar.

Stari centar za hidroterapiju ima 2 unutrašnja bazena, 2 hamama i individualne kade, koje su dostupne za privatne termine. Noviji centar za hidroterapiju Aleksandrio ima 12 unutrašnjih bazena, koji se takođe mogu rezervisati za privatne termine.

Napolju se nalaze veliki olimpijski bazen i dva prirodna termalna bazena sa vodopadima. Temperatura vode je 37°C i konstantna je tokom cele godine.

Ovi bazeni rade do 2 noću, a preporučuje se da u vodi budete oko 30 minuta najviše.

U okviru banje postoji i kafić Lutra sa pogledom na klisuru i otvoreni bazen, dok restoran Lutra gleda na vodopad. Postoje stepenice koje vode do pećine na vrhu vodopada sa neverovatnim pogledom.

U blizini banje postoji mnogo taverni, ali i hotela i tradicionalnih pansiona u kojima možete odsesti.

Cene bazena i hamama u centru za hidroterapiju se kreću od 13 evra za dve osobe, 15 evra za 3 osobe ili 18 evra za 4 osobe (termin je 30 minuta).

Ukoliko nemate svoje peškire ili bade mantil, možete ih iznajmiti na recepciji centra. Cena najma jednog peškira je 2 evra s tim što ćete na recepciji centra za hidroterapiju ostaviti depozit 10 evra, a kada ga budete vratili osoblje će vam vratiti 8 evra.

Kada krenete asfaltiranom stazom od centra za hidroterapiju Aleksandrio naići ćete na prvi bazen sa vodopadom na otvorenom koji ima termalnu vodu. U njemumožete uživati u kupanju za samo 3 evra.