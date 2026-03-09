Slušaj vest

Na obroncima Fruška gora, između vinograda, šuma i manastira, nalazi se jedno od najlepših i najposećenijih banjskih mesta u Vojvodini čuvena banja Vrdnik. Poslednjih godina ova banja doživljava pravi procvat, a zbog blizine Beograda i Novog Sada postala je omiljena destinacija za vikend-odmor, oporavak i spa uživanje, kako za domaće goste tako i za turiste iz regiona, ali i strance.

Zanimljiva istorija banje

Iako danas deluje kao savremeno turističko mesto sa bogatim spa centrima, banja Vrdnik je zapravo mnogo starija nego što se misli i ima zanimljivu istoriju. Samo selo Vrdnik pominje se još u srednjem veku, u dokumentima iz 13. veka, a ime je povezano sa rudnikom koji je nekada postojao na tom području. Vrdnička kula iz 15. veka i danas podseća na bogatu prošlost ovog kraja.

Prava priča o banji počinje tek u 20. veku. Naime, Vrdnik je bio poznat po ekspolataciji rudnika još od početka 19. veka, a onda je voda prodrla u rudarska okna 1929. Još pre toga rudari iz vrdničkog rudnika mrkog uglja su primetili da im topla voda koja izbija iz zemlje ublažava bolove u zglobovima i mišićima. Tako su otkriveni termalni izvori koji su kasnije postali osnova razvoja banje.

Posle Drugog svetskog rata počinje izgradnja prvih banjskih objekata, a kasnije i specijalizovanog rehabilitacionog centra "Termal". Rudnici su trajno zatvoreni 1968. a Vrdnik se postepeno transformisao u banjsko i turističko mesto koje danas privlači hiljade posetilaca godišnje.

Sat vremena od Beograda

Vrdnik je udaljen oko 70 - 80 kilometara od Beograda i oko 20 kilometara od Novog Sada, što ga čini idealnim mestom za jednodnevne izlete ili vikend putovanja. Od prestonice krenete auto - putem ka Rumi ili Novom Sadu, zatim preko Iriga ili Rume ka Fruškoj gori. Uživanje u magičnim predelima je zagarantovano, a vožnja je jednostavna i laka. Ukoliko se odlučite za brzi voz treba vam 30 minuta do Novog Sada, a onda još toliko taksijem ili autobusom do banje Vrdnik.

Jedan od glavnih razloga popularnosti ove banje je njen položaj. Nalazi se u samom srcu Nacionalnog parka Fruška gora, na oko 200 metara nadmorske visine, u okruženju guste šume i čistog vazduha.

To znači da posetioci na jednom mestu dobijaju dve stvari:

lekovitu termalnu vodu

čist vazduh i prirodu

Zbog toga se Vrdnik često naziva vazdušnom i termalnom banjom. Ipak, najveće bogastvo ove banje su termalni izvori. U pitanju je termomineralna voda koja na izvoru dostiže oko 40°C, dok se u bazenima održava na savršena temperatura od 29 do 33°C.

Foto: Shutterstock/Antonio Suarez Vega

Voda je bogata mineralima kao što su natrijum, kalcijum, magnezijum, kalijum, sulfati i hloridi. Voda je blage alkalne reakcije koju uslovljavaju joni hidroksilne grupe. Kao koloidno rastvoreni javljaju se silicijum-dioksid, aluminijum-oksid i gvožđe-oksid. Ovakav sastav daje joj značajna terapeutska svojstva, pa se termalna voda u Vrdniku preporučuje za sledeća stanja:

reumatska oboljenja

bolesti kostiju i zglobova

oporavak posle povreda

problemi sa kičmom

rehabilitaciju posle operacija

Međutim, valja naglasiti da je potrebna konsultacija sa lekarom pre nego što počnete da koristite ovu vodu u terapeutske svrhe. U samoj banji postoje spa centri koji su posebno popularni kod mladih, ali i porodica sa decom. Posebno je popularan vikend turizam, pa mnogi dolaze u banju Vrdnik tokom vikenda da se odmore, osveže i napune baterije.

Šta videti u blizini banje Osim same banje Vrdnik je odlična polazna tačka za istraživanje Fruške gore, koja se zbog brojnih manastira naziva srpskom Svetom gorom. U blizini se nalaze manastir Vrdnik poznat i sremska Ravanica, manastir Jazak, Krušedol, Grgeteg... Tu su i Vrdnička kula, brojne planinarske staze i vidikovci u Nacionalnom parku, vinarije u Sremu, Bešenovačko jezero...

Foto: Printscreen/Youtube/eKapija

A, kad se umorite od pešačenja tu je bogata sremačka kuhinja. U restoranima i etno-domaćinstvima mogu se probati domaći kulen i kobasice, čorbe i gulaši od divljači, pečena svinjetina i jagnjetina, domaći sirevi, fruškogorska vina i rakije. Spoj banjskog turizma i vinskih puteva Fruške gore daje ovom mestu poseban gastronomski šarm.

Cene smeštaja

I taman kad ste pomislili da je sve savršeno tu su cene smeštaja. Banja Vrdnik ima bogatu ponudu kad su u pitanju smeštajni kapaciteti od brvnara do apartmana i hotela. Cene su pristojne, a najjeftinije koje smo uspeli da pronađemo je noćenje za 30 evra po osobi u privatnom smeštaju. Hoteli su značajno skuplji, a cena je najčešće oko 4.500 dinara po osobi, ali uz doručak. Kada birate smeštaj vodite računa i preko koga rezervišete zato što razlika u ceni za istu sobu može biti značajna.

Sve u svemu, kad odlučite da posetite banju Vrdnik spremite novčanik, ali sve ono što ćete doživeti i videti, kako tvrde oni koji dolaze u ovu banju, vredi svaku paru.