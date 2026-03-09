Slušaj vest

OTP Grupa u 2025. godini ostvarila je izuzetne rezultate, podržane snažnim učinkom osnovnih bankarskih poslova i disciplinovanim izvršenjem. Dobit ove bankarske grupacije nakon oporezivanja dostigla je 1.146 milijardi forinti, odnosno 2.88 milijardi evra, što predstavlja ROE od 21.6%. Cena akcija dostigla je novi rekord tokom godine. Kapitalna pozicija OTP Grupe ostala je snažna, uz stopu osnovnog kapitala (Common Equity Tier 1 – CET1) od 18,1%. Godišnja neto dobit porasla je za 7%, pre svega, zahvaljujući rastu operativnog profita od 10%, a strane članice Grupe učestvovale su sa 71% u ukupnoj neto dobiti. OTP je isplatila rekordne dividende i nastavila sa otkupom akcija, a novi generalni direktor, Peter Čanji (Péter Csányi), imenovan 2025. godine potvrdio je prethodno definisane strateške pravce. Rast konsolidovanih kredita sa urednom otplatom (Faza 1+2), prilagođen deviznim kursevima, iznosio je 15% (u odnosu na 9% u 2024. godini), što je znatno nadmašilo rezultate regionalnih konkurenata, dok je konsolidovani rast depozita iznosio 11%, gotovo dvostruko više u odnosu na uporedivi pokazatelj uspešnih evropskih bankarskih grupa.

Profit pre oporezivanja za celu godinu povećan je za 8% u odnosu na prethodnu godinu, podstaknut porastom operativnog profita za 10%. Ukupni prihodi su porasli za 11% u odnosu na prethodnu godinu u forintama, i za 12% organski i prilagođeno deviznom kursu (bez efekta prodaje rumunskog entiteta u 2024. godini). U okviru osnovnih bankarskih prihoda, neto prihod od kamata povećan je za 9% u odnosu na prethodnu godinu (10% organski i prilagođeno deviznom kursu), što je pre svega rezultat povećanog obima poslovanja. Neto kamatna marža poboljšana je za 7 baznih poena na 4,34%. Neto naknade i provizije porasle su za 11% u 2025. godini, podržane većim obimom poslovanja i transakcionim aktivnostima. Ovo je delimično neutralizovano povećanjem mađarskih poreskih stopa na finansijske transakcije od avgusta 2024. i uvođenjem novog nameta za konverziju deviznog kursa od oktobra 2024. godine.

Foto: Promo

Operativni troškovi porasli su za 14% organski i prilagođeno deviznom kursu. Troškovi zaposlenih i amortizacija su rasli dvocifrenom stopom pod uticajem inflacije zarada koja obično premašuje indeks potrošačkih cena, povećanja prosečnog broja zaposlenih za 1% i veće amortizacije vezane za IT kapitalne izdatke.

Kreditni kvalitet je ostao stabilan. Odnos Faze 3 iznosio je 3,5% krajem decembra 2025. (stabilno u odnosu na prethodni kvartal; -0,2 p.p. u odnosu na prethodnu godinu), dok je pokrivenost Faze 3 ostala stabilna na 61,8%. Odnos Faze 2 se značajno poboljšao tokom godine, jer je u mnogim zemljama vidljivo opao. Potrošački krediti su porasli za 18%, a hipotekarni krediti za 19%, uz valutno prilagođavanje. Rast hipotekarnih kredita ubrzan je u četvrtom kvartalu, podržan mađarskim programom subvencionisanih stambenih kredita Home Start, pokrenutim u septembru 2025. godine. Krediti privredi sa urednom otplatom povećani su za 12% u 2025. Konsolidovani depoziti su porasli za 11% prilagođeno deviznom kursu u 2025. godini, pre svega zahvaljujući depozitima stanovništva (+14% u odnosu na prethodnu godinu). Neto odnos kredita i depozita Grupe iznosio je 77% krajem decembra 2025. godine. Krajem 2025. godine, pokazatelj konsolidovanog osnovnog akcijskog kapitala Tier 1 (CET1) prema MSFI i prudencijalnim opsegom konsolidacije iznosio je 18,1% (što predstavlja smanjenje od 0,9 pp u odnosu na kraj 2024. godine.) u odsustvu AT1 instrumenata, CET1 racio bio je jednak raciju osnovnog akcijskog kapitala. Konsolidovana adekvatnog kapitala (CAR) iznosila je 19.7% na kraju godine.

Alokacija kapitala i dalje je bila usmerena na podršku profitabilnom organskom rastu, dok je Grupa nastavila da procenjuje prilike za akvizicije koje stvaraju vrednost. Rukovodstvo ne očekuje značajne promene poslovnog okruženja u 2026. godini, s obzirom na kontinuiranu geopolitičku neizvesnost. U 2026. godini, rast organskih kredita prilagođenih deviznom kursu bi mogao dostići nivo sličan onom iz 2025. godine (15%), dok bi neto kamatna marža mogla biti blizu nivoa iz prethodne godine (4,34%). Odnos troškova i prihoda bi mogao biti nešto viši od nivoa iz 2025. godine (41,7%), dok će profil rizika i stopa troškova kreditnog rizika verovatno ostati na nivou koji je sličan onom iz prethodne godine. Zbog očekivanog pada zaduženosti, povraćaj kapitala (ROE) bi mogao pasti ispod nivoa iz 2025. godine (21,6%).