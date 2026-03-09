Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da se današnja odluka Vlade Srbije o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora, odnosi na sirovu naftu i na naftne derivate, dizel i benzin i da će važiti do 19. marta kada će biti donošene dalje odluke.

- Cilj je da zaštitimo naše tržište, naše građane, našu privredu od nestašica goriva, od skoka cena i takve odluke ćemo i donositi u budućnosti. Svedoci smo da cene na svetskim tržištima nafte nastavljaju da divljaju. Tokom noći dostigle su čak 119 dolara po barelu, na azijskim berzama, u Evropi preko 100 dolara po barelu - navela je ona u izjavi.

Dodala je da se to nije desilo od 2022. godini i da je zato moralo da se hitno reaguje da bi se pre svega zaštitilo naše tržište.

Ministarka je najavila da će takve odluke biti donošene i ubuduće.