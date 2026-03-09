Slušaj vest

ITAS Prvomajska je jedina fabrika u Hrvatskoj koja se nalazi u rukama svijih radnika. Međutim, oni nemaju posao ni plate od oktobra. Polovina od 120 radnika je već dala otkaz.

Pre 20 godina, radnici nisu dozvolili privatizaju, štrajkovali su glađu protiv prodaje i privatizacije, pa su na kraju sami preuzeli kompaniju u svoje ruke i oprostili joj višemilionske dugove.

Međutim, proizvodna hala se našla u rukama agencije za naplatu dugova. Na ime proizvodne hale hipoteku su pre više decenija uzeli bivši vlasnici, među kojime je bila i nekadašnja gradonačelnica Marija Brezovec. Radnici su bili u zakupu, a kasnije su jednostavno dobili rešenje o iseljavanju.

- Niko, ali baš niko, nije pitao za zakupninu ili stanje proizvodnog pogona do 2023. godine. Onda su tražili 1,4 miliona evra, na šta jednostavno nismo mogli da pristanemo. To je za nas bila omča oko vrata - rekao je generalni direktor Dragutin Varga .

Šta ako kompanija bankrotira?

Agencija je ponudila više opcija kao i popravku krova oštećenog u požaru, a radnici, kažu, mogu ostati .

- H-Abduko doo je postao vlasnik industrijskog dvorišta i zgrade u kojoj posluje ITAS Prvomajska 2023. godine. Vrednost je procenjena na 1,4 miliona evra. Od isteka ugovora, kompanija koristi halu bez pravnog osnova i bez izmirenog duga. Pošto je kompanija ignorisala naše ponude, nismo imali drugog izbora nego da pokrenemo iseljenje - tvrde.

- Ukoliko kompanija pronađe održivo rešenje za nastavak poslovanja, ostajemo otvoreni za razgovore i postizanje obostrano prihvatljivog sporazuma - saopštila je agencija za naplatu dugova.

Koliko je plaćeno za prenos hale agenciji i šta će se desiti sa preostalim radnicima ako kompanija bankrotira, nije poznato. Tokom proteklih 60 godina, radnici su se navikli na situaciju "biti ili ne biti“. Zato imaju slogan: „Fabrika za radnike, a ne za otkupljivače dugova“.

Podsećamo, ITAS Prvomajska iz Ivanca je jedina hrvatska fabrika alatnih mašina koja se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih alatnih mašina, obradom metala, te proizvodnjom zupčanika i hidrauličnih komponenti. Poznata je po radničkom samoupravljanju i saradnji s nemačkim partnerima, a proizvode i delove za vojnu industriju. Fabrika iz Ivanca je nastavak tradicije nekadašnjeg giganta "Prvomajska" iz Zagreba, osnovanog 1946. godine.

Biznis Kurir/Tportal