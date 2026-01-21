Slušaj vest

Gradska uprava Subotice izdala je građevinsku dozvolu za pripremne radove koji prethode izgradnji proizvodnog kompleksa megafabrike za proizvodnju litijum-gvožđe-fosfatnih (LFP) baterija, planirane u Ulici Tolminska broj 35 u Subotici. Rešenje je doneto 19. januara 2026. godine u okviru objedinjene elektronske procedure, saopštio je Sekretarijat za građevinarstvo.

Investitor projekta je kompanija ElevenEs d.o.o. Subotica, a dozvola se odnosi isključivo na pripremu terena, dok će za samu izgradnju fabričkih i pratećih objekata biti neophodno pribaviti posebnu građevinsku dozvolu. Budući proizvodni kompleks planiran je na katastarskoj parceli broj 36916/1 u katastarskoj opštini Donji Grad, na zemljištu površine 178.001 kvadratni metar, koje je u privatnom vlasništvu investitora. Ukupna bruto izgrađena površina objekata iznosiće 24.607 kvadratnih metara.

Predračunska vrednost pripremnih radova iznosi 116,55 miliona dinara, bez poreza na dodatu vrednost. Radovi mogu da počnu tek nakon pravosnažnosti rešenja i podnošenja prijave radova nadležnom organu.

Sastavni deo izdatog rešenja su lokacijski uslovi iz novembra 2025. godine, kao i projekat pripremnih radova izrađen u decembru iste godine od strane kompanije North Engineering iz Subotice. Tehničku kontrolu projektne dokumentacije izvršila je firma Support d.o.o. Subotica.

Foto: Shutterstock

Podsetimo, gradnja megafabrike LFP baterija u Subotici, prve fabrike te vrste u Evropi, najavljena je 2023. godine. Ukupna planirana investicija, prema ranijim najavma, oko milijardu evra, a očekuje se da će otvoriti oko 1.000 novih radnih mesta.

Plan je da iz subotičkog pogona izlaziće 7.875 komada, odnosno 1 MW baterija godišnje.

Proizvodiće se LFP (litijum gvožđe fosfat) prizmatične ćelije sa tabovima sa strane (tzv. blade tip), koje u sebi ne sadrže nikl i kobalt, a imaju veliku primenu u sistemima za stacionarno skladištenje energije (vetar, solar i sl.), kao i u električnim vozilima (automobili A, B i C segmenta, autobusi, kamioni, radne mašine).

Tehnološki proces proizvodnje LFP baterija sastoji se iz proizvodnje elektroda, sklapanja ćelija, formiranja i starenja ćelija i sklapanja modula.

ElevenEs je 2024. godine pokrenuo pilot fazu proizvodnje, a direktor Nemanja Mikać je najavio i da kompanija kasnije namerava da otvori tri giga fabrike, koje bi zaposlile više od 20.000 ljudi.

Ova sprska kompanija najavila je prošle godine i da razmatra izgradnju gigafabrike naprednih baterijskih ćelija i u Poljskoj.