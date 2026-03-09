Slušaj vest

U postrojenju za prečišćavanje i preradu vode u Zrenjaninu uspešno je završen prvi deo programa Dani otvorenih vrata, tokom kojeg su građani imali priliku da posete postrojenje i iz prve ruke saznaju kako funkcioniše sistem koji obezbeđuje bezbednu vodu za piće.

Program je organizovala kompanija Metito Utilities, globalni investitor, razvojni partner i operater održivih rešenja za upravljanje vodom. Kroz vođene obilaske građani su imali priliku da se upoznaju sa procesima, tehnologijama i sistemima monitoringa koji obezbeđuju kvalitet i pouzdanost proizvodnje pijaće vode.

Foto: Jovan Njegović Drndak

Posetioci su prošli kroz ključne faze procesa prerade vode i upoznali tim stručnjaka koji svakodnevno upravlja radom

postrojenja. Nakon velikog interesovanja tokom prvih Dana otvorenih vrata, program će se u narednom periodu dodatno razvijati. Planirana je organizacija poseta u saradnji sa univerzitetima, tehničkim fakultetima i obrazovnim institucijama, čime će se podstaći razmena znanja i studentima i stručnjacima omogućiti neposredan uvid u savremene prakse prerade vode.

U projekat postrojenja za preradu vode u Zrenjaninu uloženo je više od 20 miliona evra, a tehnološko rešenje zasniva se na prilagođenom, višestepenom procesu prerade razvijenom za specifičan sastav vode u Panonskom basenu, koji podrazumeva povišenu koncentraciju arsena, amonijaka i metana.