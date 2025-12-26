Slušaj vest

Istorijska palata Lazara Dunđerskog, koja se nalazi u samom centru Zrenjanina i važi za jednu od najlepših secesijskih građevina u Vojvodini, našla se na tržištu nekretnina po ceni od 866.000 evra. Ukupna površina objekta iznosi 2.454 kvadratna metra, uz parcelu od 20,74 ara, a oglas o prodaji objavila je zrenjaninska agencija za nekretnine. Informacija je ubrzo preneta u brojnim medijima i na društvenim mrežama.

Zgrada je podignuta u periodu od 1905. do 1910. godine kao deo nekadašnjeg kompleksa Bečkerečke pivare, čiji je vlasnik bio Lazar Dunđerski, jedan od najuglednijih i najimućnijih vojvođanskih industrijalaca tog doba. Zbog svoje izuzetne arhitektonske vrednosti, objekat je upisan kao stambeno-poslovni prostor i ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Palata je temeljno rekonstruisana 2019. godine, u skladu sa smernicama Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Oglas za njenu prodaju prvi put se pojavio u maju 2024. godine i bio je aktivan i tokom narednih meseci. Prema dostupnim podacima, nekretnina još uvek nije prodata, ali su ponuda i oglasi potvrđeni i praćeni od strane lokalnih medija i specijalizovanih portala za nekretnine.

Prodaja palate Lazara Dunđerskog ukazuje na to da tržište luksuznih i istorijskih nekretnina u Srbiji i dalje ima prostora za razvoj, naročito kada je reč o objektima koji imaju kulturni značaj i atraktivnu lokaciju u centru većih gradova.