Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da će u narednom periodu ministarstvo da ubrza isplate sredstava iz IPARD fonda i da se poljoprivrednicima do kraja 2026. godine isplati 31 milion evra EU sredstava.

- Odlučni smo da u narednom periodu pređemo sa faze raspisivanja poziva na fazu ubrzane realizacije i isplate sredstava iz IPARD fonda - rekao je Glamočić na sastanku Radne grupe koja prati sprovođenje IPARD programa, saopštilo je ministarstvo.

On je kazao da je u okviru IPARD III programa objavljeno pet javnih poziva za investicione mere u ukupnom iznosu od 117,2 miliona evra doprinosa EU, kao i da je podneto skoro 2.000 zahteva za podršku u vrednosti od približno 420 miliona evra.

Glamočić je dodao da je odobreno više od 370 zahteva.

Кao prioritet u narednom periodu ministar je postavio završetak akreditacije Mere 4 – Agro-ekološko-klimatske mere, kao i ubrzanje akreditacije novih mera iz IPARD III programa, među kojima je i Mera 6, koja se odnosi na ulaganja u ruralnu javnu infrastrukturu, a koja je u fazi pripreme.

Glamočić je podsetio da je u toku 2026. godine planirano raspisivanje još tri javna poziva i to dva u okviru Mere 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i jedan javni poziv u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.