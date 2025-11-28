Slušaj vest

Jedan anonimni zaljubljenik u tehnologiju, poznat samo pod nadimkom Glubux, pre gotovo devet godina započeo je projekat koji je tada izgledao kao skroman eksperiment. Na krovu je imao nekoliko solarnih panela, staru bateriju i želju da barem deo električne energije proizvede sam.

U novembru 2016. zapisao je da raspolaže sa 1,4 kW solarnih panela, dotrajalom 24-voltnom baterijom iz viljuškara, regulatorom punjenja i inverterom od 3 kVA. Uz to je već sakupio oko 650 istrošenih baterija iz laptopova koje je planirao da pretvori u dodatni skladišni kapacitet energije.

Nije odustajao

Od samog početka susreo se sa velikim izazovom - baterije su bile različite starosti, kvaliteta i kapaciteta. Neke su se praznile prebrzo, sistem je bio nestabilan, a napon je često varirao. Umesto da odustane, Glubux je odlučio da potpuno rastavi sve baterije i testira svaku ćeliju pojedinačno.

Svako kućište je ručno otvorio, svaku ćeliju proverio, odbacio loše primerke i spajao samo one sa uporedivim karakteristikama. Tako je sastavljao blokove od po 100 Ah koje je slagao u posebne module smeštene u maloj šupi, udaljenoj oko 50 metara od kuće.

Od šupe - elektrana

Ta šupa je postepeno postala "srce elektrane". Danas u njoj stoje sve baterije, regulatori i inverteri, zaštićeni od vremenskih uslova i svakodnevnog trošenja. Stara baterija iz viljuškara ostala je deo sistema kao stabilizator opterećenja.

Vremenom je dodao još 24 solarna panela, svaki snage 440 W. Zahvaljujući tome, njegov sistem uspeva da puni baterije čak i tokom kratkih zimskih dana kada sunca gotovo da i nema. Paralelno je nastavio da prikuplja stare laptop baterije sve dok nije sakupio njih hiljadu.

Svaka je rastavljena, svaka ćelija testirana i ponovo iskorišćena u novim, stabilnim modulima. Ono što je većini tek elektronski otpad, njemu je postalo temelj potpunog energetskog osamostaljenja.