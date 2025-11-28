Slušaj vest

Došao je taj poslednji petak u novembru, poznatiji kao "blek frajdej" ili crni petak, a već nekoliko dana sa svih strana nas okružuju objave o specijalnim akcijama i popustima. Ali,da li je i zaista reč o stvarnim sniženjima?

Jer, iako trgovci „crni petak” promovišu kao dan najvećih ušteda, iskustvo potrošača u Srbiji pokazuje da se iza prividnih popusta često kriju iste cene, koje su prethodno uvećane, a koje se promovišu kao prilike za uštedu i povoljnu kupovinu.

A kako znamo da li je i zaista reč o popustu i koliko je isplativ, pojasnio je Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica:

Dušan Uzelac Foto: Kurir Televizija

- Glavna zamka u tom potrošačkom prazniku je da ćete proći povoljnije sa kupuvinom onoga što vam ne treba. Tu je ustvari poenta priče, da vi iz svog ugla definišete šta vam je želja, šta je potreba. To što je nešto jeftinije, ne znači da vam je neophodno, ali s obzirom da je taj potrošački praznik silno promovisan, onda i pravi jednu vrstu nervoze da ćemo nešto propustiti - kaže Uzelac i dodaje:

- Ništa se neće propustiti, ne možete uštediti potrošnjom, možete manje platiti, a bitno je da dočekate i tu novu godinu gde će biti izdaci i da rasporedite vaš budžet na pravi način, a ne da nasledate na neke marketniške pozive.

Dodaje i da pojedine prodavnice koriste razne trikove, kako bi primorali kupce na kupovinu:

- Bilo da je to rasprodaja, bilo da je to popust, bilo da je to sezonsko sniženje, čak i zakonska terminologija definiše šta je šta, ali profesićni kupac to ne razume, šta više i sumlja u sve te relacije. Česta je praksa da se cene drže ili blago više, ili se čak i povećaju pred taj popust, ne bili se stvorila slika da je popust u toku - kaže Uzelac i dodaje:

- Opet, ima neke stvari koje stvano budu na popustu, neke ne, ali gledajte iz ugla prodavca. Ako prodavac ima red ispred svoje radnje, zašto bi on stavio na popust bilo šta? A upravo je taj medisko-marketinški poduhvat da se napravi red, i to je glavni trik kojim upravljaju. Ne moramo se boriti protiv njih, bitno je da iz svog ugla upravljamo finansijama. Definišite neki budžet; ako ste već spremni da potrošite neki novac, to nije ništa pogrešno, ali ograničite sebe, nemojte prepustiti budžet drugima.

