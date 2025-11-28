Slušaj vest

Zvanični srednji kurs danas je 117,3875 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godne, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,3818 dinara.

Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.