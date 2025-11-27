Slušaj vest

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, učestvovao je danas na jubilarnoj, 25. Sinergiji u Beogradu. Tom prilikom, istakao je da kompanija Microsoft svojim dugogodišnjim i kontinuiranim radom značajno doprinosi rastu IKT sektora u Srbiji i podstiče razvoj inovacija koje unapređuju i javne i privatne usluge.

- Ponosni smo što je danas IKT sektor najperspektivnija privredna grana u Srbiji. Izvoz IKT usluga je u 2024. dostigao rekordnu 4,1 milijardu evra, što je 11 puta više nego 2012. godine, uz suficit od 3,2 milijarde evra. Dalji rast je nastavljen i u 2025. godini - u prvih 9 meseci izvoz IKT usluga dostigao je 3,333 milijardi evra, što je 12% više nego u istom periodu 2024. godine - rekao je Jovanović i dodao da će Srbija, ovim tempom rasta, premašiti rekordnih 4,5 milijardi evra u izvozu do kraja 2025. godine.

- Takođe, Srbija u 2026. godini nastavlja da ulaže u proširenje i unapređenje superkompjutera i primenu veštačke inteligencije u različitim društvenim sektorima. Rezultat će biti sistem koji će, nakon prve nadogradnje 2026. godine, biti 7 puta brži od postojećeg i omogućiće znatno veći kapacitet za obradu podataka. Druga faza nadogradnje, planirana za kraj 2026. godine, omogućiće da Srbija već početkom 2027. postane vlasnik najvećeg klastera superkompjutera u Jugoistočnoj Evropi, namenjenog razvoju rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji - istakao je direktor Jovanović.

Govoreći o saradnji u oblasti sajber bezbednosti, Jovanović je podsetio da je Srbija, u partnerstvu sa Microsoft-om, kroz primenu XDR tehnologija u okviru Državnog klauda, jedne od najvećih implementacija u ovom delu Evrope, uspela da skrati prosečno vreme detekcije incidenta na svega pet minuta, a vreme njegovog otklanjanja na tri sata.

- U narednom kvartalu postajemo pioniri u uvođenju prvih kontrolisanih AI agenata u SOC-u, koji će značajno ubrzati trijažu, istrage i reagovanje - dodao je on.

U oblasti veštačke inteligencije, Kancelarija za IT i eUpravu sa Microsoft-om implementira Purview sistem za upravljanje i kontrolu podataka, koji državnim organima pruža jasan uvid u interakciju zaposlenih sa alatima kao što su ChatGPT i Google Gemini. Microsoft tehnologije, pre svega Azure OpenAI, čine osnovu AI asistenata koji su već u funkciji na Portalu eUprava.

Ovi asistenti građanima omogućavaju brže, preciznije i dostupnije usluge, postavljajući temelje za novu generaciju digitalne administracije. Samo na Portalu eUprava za kratko vreme zabeleženo je više od 200.000 konverzacija.

Na kraju, Jovanović je podsetio da je 2025. godina bila jedna od ključnih u agendi digitalne transformacije Republike Srbije. Srbija je time potvrdila poziciju regionalnog digitalno-infrastrukturnog haba, a posebno se izdvaja otvaranje Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog digitalnog centra Ložionica u oktobru ove godine.