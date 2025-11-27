Slušaj vest

U okviru strateškog ciklusa „Uspon 2030“, od ukupno planiranih 400 miliona evra investicija, više od 30 miliona evra je već investirano u logističku infrastrukturu, proizvodnju i digitalizaciju, saopšteno je danas na godišnjoj konferenciji za medije Nelt Grupe.

Predstavnicima medija obratili su se Darko Lukić, generalni direktor Nelt Grupe, Goran Cerovina, potpredsednik za Adria tržišta, Nenad Miščević, potpredsednik za tržište Srbije, Sonja Todorova, potpredsednica za poslovanje Neltovih brendova, i Bojana Mucić, izvršna direktorka ljudskih resursa Nelt Grupe.

„Uprkos eksternim izazovima, na nivou Grupe ostvarili smo konsolidovani rast prihoda od 9% u odnosu na 2024. U skladu sa strategijom „Uspon 2030“ posvećeni smo našoj viziji i misiji – da kreiramo efikasan i održiv ekosistem koji povezuje ljude i brendove kroz izvrsnost u distribuciji, pouzdanu logistiku i ekspertizu u upravljanju brendovima”, istakao je Darko Lukić, generalni direktor Nelt Grupe.

Prema rangiranju SeeNews-a, Nelt Srbija je ponovo uvrštena na listu SEE TOP 100 najvećih kompanija u regionu jugoistočne Evrope za 2024, kao jedina domaća privatna kompanija.

Investicije u infrastrukturu i digitalizaciju

U okviru strategije „Uspon 2030 “ove godine realizovano je oko 30 miliona evra investicija u proširenje i modernizaciju skladišne i logističke infrastrukture, podizanje proizvodnih kapaciteta i digitalnu transformaciju ključnih procesa. U Albaniji i Bosni i Hercegovini otvorena su nova, savremena skladišta, dok je u Zambiji započeta izgradnja novog poslovno-distributivnog centra. U Baby Food Factory instalirane su nove proizvodne linije, što omogućava povećanje kapaciteta i dalji razvoj portfolija.

- Prvi put smo dostigli granicu od milijardu evra prihoda. Nakon Covid-a i početka rata u Ukrajni to nije bio ni malo lak zadatak, ali mi u Neltu volimo izazove i drago mi je što danas, na kraju ovog strateškog ciklusa, mogu da podelim sa vama da ove godine očekujemo prihode od 1,5 milijardi evra. Ovaj rast prihoda od 9 % u odnosu na prošlu godinu, još je impresivniji, obzirom da smo ga postigli u veoma izazovnom i ekstremnom okruženju. - ističe Lukić, generalni direktor Nelt Grupe.

Sve poslovne jedinice Grupe beleže rast prihoda

• Nelt Srbija: rast prihoda od 7%, na više od milijardu evra

• Nelt Adria (tržišta Ex-YU, Albanija, Rumunija): rast prihoda od 16%, na više od 400 miliona evra

• Nelt Afrika: rast prihoda od 11%, na 60 miliona evra

Rezultat je ostvaren zahvaljujući jačanju portfolija, novim principalima i logističkim partnerima, među kojima su JTI (Albanija), Beiersdorf (Zambija), Mondelez (Angola), Revlon (Srbija), Bambi (Severna Makedonija) i drugi.

Liderstvo brendova u ključnim kategorijama

Kompanije Baby Food Factory, Neoplanta i Chips Way zabeležili su kumulativni rast prihoda od 7% u odnosu na prošlu godinu, kao i rast tržišnog učešća, čime su dodatno učvrstili liderske pozicije u kategorijama u kojima posluju. Inovacije u portfoliju, investicije u tehnologiju i snažno upravljanje brendovima ostaju strateški oslonci razvoja Nelt Grupe, uz planirano dalje proširenje kapaciteta i ulazak u nove kategorije.

Ulaganje u ljude: šest miliona evra u povećanje zarada

Nelt Grupa je u 2025. godini uložila šest miliona evra u povećanje zarada, 1,5 miliona evra u benefite za zaposlene, dok je više od 5.500 sati posvećeno razvoju liderstva i unapređenju kompetencija. Kroz inovativne digitalne platforme kao što su SAP SuccessFactors i InfoNelt, zaposleni imaju jednostavniji pristup informacijama, efikasnije procese i bržu internu komunikaciju, čime se pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih.