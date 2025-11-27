Slušaj vest

Glamočić je istakao da Srbija u Nemačkoj vidi pouzdanog partnera, čija principijelna i dosledna podrška evropskim integracijama ima veliki značaj. Naglasio je i da su nemačke investicije u Srbiji na izuzetno visokom nivou, što potvrđuje ekonomsku stabilnost i međusobno poverenje, kao i čvrst temelj za dalje jačanje ekonomskih odnosa.

Na sastanku je zaključeno da je Srbija najveći ekonomski partner Nemačke u regionu Zapadnog Balkana, uz intenzivnu spoljnotrgovinsku razmenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Obe strane izrazile su spremnost za dalje produbljivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa u sektoru poljoprivrede.

Foto: MPŠV

Ambasadorka Konrad uputila je ministru poziv za učešće na Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu (GFFA), koji će biti održan u januaru naredne godine u okviru sajma "Zelena nedelja" u Berlinu.

Glamočić je zahvalio ambasadorki Konrad na podršci i projektima koje Nemačka sprovodi u Srbiji, posebno na polju institucionalnog jačanja i modernizacije poljoprivrede.

Srbija i Nemačka, zaključeno je, ostaju posvećene intenziviranju saradnje i pokretanju novih zajedničkih inicijativa u duhu međusobnog poverenja i dugoročne strateške orijentacije.