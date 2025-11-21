Slušaj vest

Sve veći broj nemačkih firmi izražava zabrinutost za svoj opstanak zbog slabe tražnje i visokih troškova, saopštio je danas Institut za ekonomska istraživanja iz Minhena (Ifo).

Prema rezultatima istraživanja, 8,1% kompanija smatra da su im izgledi ozbiljno ugroženi, što je porast u odnosu na 7,3% u oktobru prošle godine. Glavni problem i dalje predstavlja manjak novih porudžbina, što stvara značajne pritiske na likvidnost i otežava planiranje prihoda.

Institut upozorava da se nemačke kompanije suočavaju sa kombinacijom slabe potražnje i pojačane međunarodne konkurencije, zbog čega se očekuje da će broj firmi u stečaju ostati visok i u narednim mesecima.

Foto: Shutterstock

Pored toga, rast operativnih i kadrovskih troškova dodatno opterećuje poslovanje, dok složena regulativa i manjak kupaca utiču na pad prodaje gotovo u svim sektorima.

Najugroženiji je sektor maloprodaje, gde 15% preduzeća navodi ozbiljne ekonomske probleme, u poređenju sa 13,8% prošle godine. Ifo ističe da je ovo područje posebno osetljivo na pad potrošnje, kao i na rast troškova zakupa i radne snage.

Rizik od nesolventnosti povećao se i u sektoru usluga, gde 7,6% firmi procenjuje da je njihova stabilnost ozbiljno ugrožena, dok je prošle godine taj udeo iznosio 5,8%, navodi se na veb stranici Ifo.

Situacija u prerađivačkoj industriji je nešto stabilnija, sa smanjenjem udela ugroženih firmi sa 8,6% na 8,1%, dok se poboljšanje beleži i u građevinarstvu, gde je pomenuti udeo pao sa 7,9% na 6,3%.