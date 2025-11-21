Slušaj vest

Aleksandar Tašić, na Instagramu poznat kao "Putriota" i široj publici prepoznatljiv po otkrivanju skrivenih dragulja Srbije, objavio je snimak koji je za kratko vreme postao viralan.

Njega prati oko 36 hiljada ljudi koji su navikli na neobične i teško dostupne lokacije, ali ovoga puta predstavio je nešto što zvuči kao scena iz avanturističke priče, tajni podzemni prolaz koji povezuje Srbiju i Crnu Goru.

- Znate li da postoji tajni prolaz između Srbije i Crne Gore? Ova pećina spaja Srbiju i Crnu Goru. Razdaljina je 300 metara. Ako uđete sa ove strane u Srbiji, izlazite sa druge strane, u Crnoj Gori - rekao je Tašić u videu.

U pitanju je Godovska pećina, udaljena osam kilometara od Tutina. Duga je 322 metra, prohladna i potpuno mračna, ispresecana podzemnim potocima i ukrašena pećinskim nakitom, što je čini jednim od najneobičnijih prirodnih lokaliteta kod nas.

Foto: RINA

Pećina spaja dve zemlje bez pasoša

Ulaz u pećinu nalazi se na teritoriji Srbije, dok izlaz praktično dodiruje liniju granice sa Crnom Gorom. Iako vas slepi miševi neće zaustaviti radi kontrole dokumenata, granične službe vrlo dobro znaju za ovaj prirodni prolaz.

Tašić je u videu ubacio i dozu humora:

- Uđeš u Srbiji, a izađeš u Crnoj Gori, pećina kao pravo čudo prirode. Krenuli smo ka Crnoj Gori. Šta mislite, da li smo u prekršaju ako izađemo iz pećine? Evo je lisica imigrant - našalio se Aleksandar.

Nakon prolaska kroz potpuno mračan tunel (bez lampe gotovo nemoguće), izlaz vodi pravo u međugraničnu zonu.

- Kada prođete s ove strane na onu, tu je već Crna Gora. Oj, svjetla majka Zoro... Ali, nemojte ovo mnogo da razglasite da ljudi ne bi počeli da švercuju sir i pršutu - dodao je kroz smeh.

Jedinstven prirodni fenomen pod zaštitom

Godovska pećina nije samo hit na društvenim mrežama, ona je zvanično zaštićena kao Spomenik prirode geomorfološkog karaktera, zahvaljujući svojoj posebnoj građi, podzemnim tokovima i hidrološkom značaju.

U periodima jačih kiša kroz nju teče potok Piskavci, dok tokom suše voda stiže iz izvora sa levog zida. Zato je leti prirodno hladilište i omiljena destinacija speleologa.

Da li je dozvoljeno proći kroz pećinu?

Tašić se u pećinu uputio sa srpske strane, a na izlazu se našao gotovo na samoj liniji razgraničenja.

Foto: RINA

- Kada izađete iz pećine, nalazite se u međugraničnom prostoru, pa ne preporučujem da se udaljavate, jer lako možete završiti u prekršaju. Poštujte propise - poručuje on.

Samo nekoliko metara dalje nalazi se zvanični granični prelaz Godovo, što znači da svaki korak van neposredne zone pećine može da izazove ozbiljne posledice.

Prirodno čudo koje oduzima dah

Sa hladnim stenama, podzemnim vodama i formacijama koje izgledaju gotovo nestvarno, Godovska pećina predstavlja jedan od najposebnijih prirodnih fenomena u Srbiji. Malo ljudi zna da postoji, a još manje da njome bukvalno možete zakoračiti u drugu državu.

Tašićev snimak samo je još jednom podsetio koliko fascinantnih mesta Srbija krije i koliko je važno čuvati ih, istraživati i deliti priče o njima.