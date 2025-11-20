Slušaj vest

Muškarac iz Nevil-sir-Sone, opštine u regionu Liona, doživeo je pravo iznenađenje početkom ove godine kada je, kopajući rupu za ugradnju bazena u dvorištu svoje kuće, pronašao zakopano blago vredno oko 700.000 €..

U zemlji je otkrio pet zlatnih poluga i brojne zlatnike, sve uredno spakovano u plastične vrećice. Nakon što je shvatio šta je pronašao, obavestio je lokalne vlasti, koje su potom uključile i državne službe, među njima i DRAC – regionalni ogranak francuskog Ministarstva kulture.

Zadatak DRAC-a bio je da utvrdi da li pronađeno zlato ima arheološku vrednost. Da se radilo o istorijski značajnom nalazu, država bi mogla da polaže pravo na njega, navodi lokalni list Le Progrès.

Blago staro svega 20 godina

Međutim, ispostavilo se da je zlato staro svega između 15 i 20 godina. Pošto je svaka poluga i svaki zlatnik imao ugraviran jedinstveni broj, policija je mogla da proveri poreklo i da utvrdi da nije reč ni o kakvoj pljački niti o ukradenim predmetima. Istragom je potvrđeno da je zlato istopila rafinerija u području Liona i da je nabavljeno potpuno legalno.

Prema pisanju Le Progrèsa, francuski građanski zakonik iz 19. veka definiše blago kao „svaku skrivenu ili zakopanu stvar nad kojom niko ne može dokazati vlasništvo, a otkrivena je pukim slučajem“. Zakon dalje propisuje: „Vlasništvo nad blagom pripada onome ko ga pronađe na sopstvenom posedu.“

Muškarac, koji je želeo da ostane anoniman, u toj kući živi tek oko godinu dana. Prethodni vlasnik je preminuo, pa ostaje nepoznato zašto je zlato uopšte bilo zakopano u dvorištu.