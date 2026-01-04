Slušaj vest

Mladi koji napune 18 godina od 1. januara imaće u okviru projekta "Kulturne iskaznice“ pravo na vaučer od 100 evra, koji će moći da iskoriste za kulturne potrebe po svom izboru.

"Kulturnom iskaznicom“ se svakoj mladoj osobi sa navršenih 18 godina obezbeđuje iznos od 100 evra za kupovinu knjiga, ulaznica za muzeje, pozorišne predstave, koncerte, izložbe i druga kulturna dešavanja po sopstvenom izboru, a odobreni iznos moći će da iskoriste tokom godine dana, sve do svog 19. rođendana.

Po završetku pilot-projekta planirana je kontinuirana primena kako bi se kod mladih stvorila navika kulturne potrošnje, ali i kako bi se sektoru kulture pružila dodatna vidljivost.

Sprovođenje projekta

Sistem je postavljen tako da omogućava praćenje kulturne potrošnje mladih kako bi se strateški mogli razmotriti ciljevi razvoja pojedinih kulturnih delatnosti. Početak korišćenja Kulturne iskaznice planiran je za 30. april, a realizaciju projekta obezbeđuje FINA, jer se svaka iskaznica vezuje uz sistem OIB-a. Podaci o mestima na kojima se Kulturna iskaznica može koristiti biće dostupni na veb-stranicama Kulturne iskaznice.

Uvođenje Kulturne iskaznice komplementarno je realizaciji programa razvoja publike koje Ministarstvo kulture i medija sprovodi od 2018. godine, kao i programa „Ruksak (pun) kulture“ koji se sprovodi od 2014. godine, a uključen je u Program Vlade RH 2024. – 2028. Takođe, „Kulturna iskaznica“ je u skladu i sa budućim Nacionalnim programom za mlade koji se planira doneti za period 2026. – 2030., a koji je namenjen daljem stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj mladih.