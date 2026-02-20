Slušaj vest

Vozači kamiona u međunarodnom transportu koji su na ivici novog štrajka zbog EES sistema koji im onemugoćava normalan rad odlučili su da upute apel i otvoreno pismo svim privrednim subjektima iz EU koji posluju u Srbiji. Ovo pismo prenosimo u celosti:

- U ime udruženja "381", želeli bismo da se obratimo svim privrednim subjektima iz EU koji posluju u Srbiji, kao i na teritoriji Zapadnog Balkana, i da upozorimo na nadolazeće posledice nedostatka viznog izuzeća za profesionalne vozače iz tzv. pravila 90/180. Eskalacija tog problema će dovesti do uništenja našeg poslovanja, ali isto tako ugroziti Vaše poslovanje na teritoriji Zapadnog Balkana, jer je teško naći isplativu alternativu drumskom transportu. Naše udruženje se više puta u prethodnih par godina obratilo Evropskoj Komisiji, institucijama Republike Srbije, i predstavnicima EU u Srbiji, ukazivajući na problem i neodrživost ovakve situacije.

Nažalost, do trenutka pisanja ovog apela nismo naišli na pozitivan odgovor od strane EU, iako smo predočili ozbiljnost socijalno-ekonomskih posledica. U momentu kada smo otpočeli zajednički protest 26.01.2026. godine u cilju ostvarivanja radničkih prava, ali i podizanja svesti javnosti o važnosti postojanja viznog izuzeća za vozače - kako dugoročno, tako i u toku prelaznog perioda, imali smo u vidu da će to naneti određenu štetu Vašem poslovanju, ali i privredi Republike Srbije i Zapadnog Balkana. Na nagoveštaj da se problem može rešiti, u duhu prijateljske i fer saradnje odlučili smo da uspostavimo robne tokove, i da omogućimo privredi nastavak neometanog rada. To pokazalo kao velika greška, jer se i posle toga nije našlo rešenje za naš problem - osim što je isti intenzivirao. Obzirom na situaciju, a pošto su skoro svi mehanizmi iscrpljeni, izgleda da nam predstoje novi protesti, ali mnogo većih razmera, koji bi se sproveli tako da se transport u potpunosti zaustavi.

U trenucima krize, važno je prepoznati da je svaka karika u lancu snabdevanja podjednako važna. Za vreme pandemije COVID-19, kada je postojala realna opasnost od pucanja lanaca snabedevanja i urušavanja ekonomije, naši profesionalni vozači su nastavili sa radom, rizikujući sopstveno zdravlje, i dali neizmerni doprinos spašavanju ekonomije i opstanku poslovanja. Upravo sada smo na prekretnici, a pred nama je kriza velikih razmera, ali i izbor koji svako od nas mora da napravi. Naši vozači se svakodnevno hapse, deportuju, maltretiraju, diskriminišu, novčano kažnjavaju, i kažnjavaju vremenskim zabranama ulaska u momentima dok legalno rade svoj posao u cilju izdržavanja svojih porodica, i obavljanja transportnih operacija za potrebe Vaših preduzeća.

Naše poslovanje, opstanak, i egzistencija naših porodica u potpunosti su ugroženi od strane birokratskih i diskriminišućih propisa EU, koji su u potpunoj suprotnosti sa ekonomskim interesima svih uključenih strana. Smatramo da su naši profesionalni vozači za sve vreme poslovanja preduzeća iz EU na našim prostorima učinili sve da se pokažu kao dobri domaćini, dobri kooperativni partneri, i da smo Vam pružali najbolje moguće transportne usluge.

U cilju izbegavanja kraha privrede Zapadnog Balkana, zajednični nam je interes da do rešenja dodemo bez protesta koji bi za posledicu imao upravo to. Zato molimo sve predstavnike EU kompanija u Srbiji da iskoristite sve kapacitete kako biste se obratili Vladama u matičnim državama po EU, kao i Evropskoj Komisiji, i da svojim uticajem zajednički dođemo do pozitivnog rešenja i mogućnosti nastavka saradnje.

Biznis Kurir

Ukoliko se početak takvih protesta bude odložio, a u međuvremenu se nastavi sa ovakvim postupanjima prema našim profesionalnim vozačima, mi čemo kao odgovorno udruženje pozvati sve profesionalne vozače u međunarodnom transportu roba da odbiju da voze prema zemljama EU, jer im preti realna opasnost a svoja radnička prava braniće u skladu sa Ustavom i zakonima. Da bismo izbegli ovaj scenario koji će za nas značiti krah i katastrofu, a izazvati ogromne poremećaje i gubitke, molimo Vas da ovu našu molbu i apel shvatite najozbiljnije i da najhitnije reagujete u skladu sa svojim mogućnostima. Naš apel je poziv na kolektivnu dužnost, društveno odgovorno ponašanje, i pravednu borbu za pravno na rad svakog pojedinca - navodi se u pismu Udruženja vozača "381".