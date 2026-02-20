Slušaj vest

Objavljene su najnovije cene goriva koje će važiti do 27. februara 2027. Prema novom cenovniku maksimalna maloprodajna cena evrodizela na benzinskim pumpama biće 198 dinara za litar, a benzina 179 dinara.

U poređenju sa prethodnom nedeljom evrodizel je skuplji dva dinara, pa košta 198, a benzin 179 što znači da će naredne nedelje obe vrste goriva biti skuplje za po dva dinara.

Ove cene naftnih derivata važiće narednih sedam dana, tačnije do narednog petka 27. februara 2026. godine.

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je 24. januara Uredbu o ograničenju cena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana. U uredbi je navedeno da se najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije, uvećane za 20 dinara po litru.

Za evrodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se u iznosu od 179 dinara po litru.