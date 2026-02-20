Slušaj vest

- Ukupan izvoz IKT usluga za celokupnu 2025. godinu dostigao je rekordnih 4,552 milijarde evra, što predstavlja rast od 10% u odnosu na 2024. godinu. Ovaj rezultat potvrđuje snagu, konkurentnost i zrelost domaćeg IKT sektora, a uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, inovacionu infrastrukturu i primenu veštačke inteligencije, uvereni smo da ćemo i u 2026. godini nastaviti uzlaznu putanju i dodatno ojačati izvozni potencijal najbrže rastućeg i najperspektivnijeg sektora srpske ekonomije - istakao je direktor Jovanović.

Samo u decembru 2025. godine, izvoz IKT usluga iznosio je 471 milion evra, što je 12% više u odnosu na isti mesec 2024. godine.

Suficit za celokupnu 2025. godinu u IKT uslugama iznosi 3,529 milijarde evra.

