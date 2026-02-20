Slušaj vest

Operativna licenca za rad NIS-a ističe u ponoć, po američkom, tačnije sutra u 6 ujutru po našem vremenu. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da se odluka očekuje u poslednjem trenutku, upozoravajući da neizvesnost dodatno opterećuje poslovanje NIS-a, ali da derivata na domaćem tržištu ima dovoljno.

NIS je prošle sedmice od američke administracije zatražio novo produženje dozvole za rad i trenutno se očekuje odgovor Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK).

U januaru predat predugovor

U januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor između "Gasprom njefta" i MOL-a, dok NIS ima licencu za vođenje pregovora o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta.

Rafinerija Pančevo nastavlja sa radom, a od izuzetne je važnosti da nova licenca bude izdata kako JANAF ne bi ponovo obustavio transport sirove nafte Jadranskim naftovodom.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je da se tržište nafte nalazi u ozbiljnom poremećaju usled geopolitičkih tenzija, rasta cena sirove nafte i neizvesnosti u vezi sa odlukama američke administracije, dok Srbija i dalje čeka rešenje za NIS.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Mićović je naveo da se odluka OFAK-a očekuje u poslednjem trenutku, što je, kako kaže, postala uobičajena praksa.

"Ništa se suštinski novo nije dogodilo poslednjih dana što bi moglo da promeni stav američke administracije. Ipak, čeka se poslednji trenutak. Za to vreme, stanje NIS-a se akumuliralo u problemima. Posle godinu dana rada u ovakvim okolnostima, kompanija sigurno nije u poziciji u kojoj je bila do januara prošle godine", istakao je Mićović.

Derivata ima dovoljno

On naglašava da derivata na domaćem tržištu ima dovoljno, kako iz uvoza, tako i iz domaće proizvodnje, ali da tržište nije u potpunosti stabilizovano.

"Rafinerija radi i ponuda postoji, ali tržište nije vraćeno u prethodno stanje. I dalje postoji ozbiljan poremećaj i određena nesigurnost kod kompanija. Februar je mesec manje potrošnje, ali ulazimo u period marta i aprila kada potrošnja raste i biće neophodno maksimalno angažovanje svih aktera na tržištu kako bi se očuvala stabilnost snabdevanja", naveo je Mićović.

Regionalni rizici - "Družba", JANAF i neizvesnost transporta

Govoreći o obustavi tranzita ruske nafte ka Slovačkoj i Mađarskoj preko naftovoda "Družba", Mićović je ocenio da je reč o ozbiljnom regionalnom poremećaju.

"Region je sa tim količinama nafte bio stabilan. Bez dotoka preko 'Družbe' ponovo ulazimo u nestabilnost. Do sada su prekidi bili kratkotrajni, ali sada ukrajinska strana tvrdi da oštećenja nisu takva da mogu brzo biti otklonjena", rekao je on.

Prema njegovim rečima, izuzeće koje omogućava Mađarskoj i Slovačkoj uvoz ruske nafte i morskim putem postoji još od 2022. godine, ali se sada prvi put aktivira u punom kapacitetu. Ipak, ostaje pitanje da li Jadranski naftovod može u potpunosti da nadomesti količine koje su ranije stizale "Družbom".

"JANAF tvrdi da može, MOL smatra da nije moguće. Takav obim transporta nikada nije testiran na toj relaciji. Rizik postoji i niko sa sigurnošću ne može da kaže da li će sistem izdržati potrebne količine", ukazao je Mićović.

Rast cene nafte i mogući uticaj na gorivo u Srbiji

Osvrćući se na globalno tržište, Mićović je rekao da je cena nafte u poslednjih desetak dana naglo porasla i da je Brent dostigao oko 72 dolara po barelu.

"Brzina rasta cene nije skoro zabeležena. Tenzije oko Irana, mogući poremećaji u Hormuškom tesnacu, pad američkih rezervi i kupovine iz predostrožnosti – sve to utiče na rast cene. Za sada mislim da cena neće ići značajno iznad 70 do 75 dolara po barelu, ali je dovoljan jedan ozbiljan incident da se situacija preko noći promeni", ocenio je on.

Kada je reč o cenama goriva u Srbiji, Mićović je podsetio da su od 15. februara povećane akcize, ali da one nisu u potpunosti prenete na maloprodajne cene.

"Cena sirove nafte ne utiče direktno, već indirektno. Kotacije benzina i dizela su sada u porastu, akcize su više, a i kurs dolara utiče na konačnu cenu. Sve to kumulativno ukazuje da cene teško mogu ostati na istom nivou kao što su bile", zaključio je Mićović.