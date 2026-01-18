Slušaj vest

Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u

Rafineriji u Pančevu, sazaje Biznis Kurir.

Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji što znači da će se evro dizel naći na pumpama u Srbiji od 27. januara.

Foto: Stoyan Vassev/© Stoyan Vassev, All Rights Reserved

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović jutros je na svom Instagram profilu objavila veliku vest.

- Ponosna sam na kolege iz Vlade Republike Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa Aleksandrom Vučižem uspeli da ispunimo obećanje dato građanima da nikakve posledice sankcija nad Naftnom industrijom Srbije neće osetiti - napisala je miistark Đedović Handanović.