Nova godina počela je i više nego burno! Svet su potresle mnoge novosti, a jedna od najvažnijih je svakako hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura od strane američkih vlasti. Ovo hapšenje podiglo je prašinu na međunarodnom političkom planu, a reakcije su pristizale iz svih delova sveta. Još jedna stvar u kojem je glavni akter Amerika takođe je potresla međunarodnu zajednicu, a tiče se protesta u Iranu protiv tamošnjih vlasti. Amerika podržava ove proteste, a ova eskalacija sukoba u Iranu, kao i hapšenje Madura doprineli su da tenzije na globalnom nivou dostignu vrhunac. Ova dešavanja nemaju samo političku notu, već su veoma važna i na ekonomskom planu s obzirom da su izazvala ozbiljne potrese na tržištu nafte, što je otvorilo priliku mnogim investitorima da pametnim potezima ostvare profit u narednom periodu! Pogledajte trenutnu cenu nafte.

S obzirom da Venecuela i Iran poseduju velike rezerve nafte, sukob ovih zemalja sa SAD otvorili su mnoga pitanja. SAD je i u prošlosti nametala sankcije ovim državama, ali se sada gorepomenutim dešavanjima otišlo i korak dalje. U okviru akcije hapšenja Madura, SAD su zaplenile i nekoliko venecuelanskih tankera sa naftom što je produbilo tenzije. Amerika pokušava da što više iskontroliše (spreči) isporuku nafte u mnogim delovima sveta (Rusija, Kina...) što smanjuje ponudu i povećava potražnju a time i cenu nafte na globalnom tržištu. Tenzije prethodnih nedelja i direktno su doprinele skoku cene nafte s obzirom da vlada nesigurnost, a na tržištu se u tim situacijama uvodi takozvani „risk premium“ i cena nafte skače čak i bez realnog fizičkog nedostatka.Važan segment tako igra i psihologija investitora, jer oni ne kupuju samo naftu već kupuju očekivanja! Naučite kako da trgujete potpunobesplatno na našoj platformi.

Cena nafte u prethodnim danima doživela je velike volatilnosti s obzirom da su novonastale tenzije izazivale potrese na tržištu svakodnevno. Tako se u par navrata dogodilo da je cena nafte skočila ili pala za par procenata u jednom danu. Da bi se jasno prikazalo šta investitori mogu da očekuju u narednom periodu kada se radi o nafti, neophodno je posmatrati širu sliku i kretanje cene u prethodnih godinu dana. U odnosu na pre godinu dana cena nafte je u padu od skoro 25%! Međutim, kretanja u prethodnih šest meseci jasno nagoveštavaju da će nafta u narednom periodu biti jedan od glavnih izbora na tržištu mnogim investitorima. U odnosu na pre šest meseci cena je u padu ali sada za svega 8%, dok je u odnosu na prethodnih mesec dana zabeležen rast od skoro 5%! Ovaj rezultat prikazuje trenutnu situaciju na tržištu, a sličan rast u prethodim danima potvrđuje mišljenja mnogih analitičara da bi u narednom periodu cena nafte mogla da doživi velike oscilacije! Otvorite besplatan demo nalog i započnitetrgovanje.

Uzimajući u obzir velike tenzije na globalnom planu koje se neće stišavati i čak bi mogle još više da eskaliraju, kao i države koje su u njih uključene, skok cene nafte u narednom periodu mogao bi onim najbržima i najpametnijima da donese veliki profit u narednim danima, pa s toga ne treba mnogo oklevati kada je u pitanju naredni potez na tržištu. Ovo takođe važi i za investitore u našoj zemlji, s obzirom da se i Srbija nalazi u centru političkih i ekonomskih igara velikih sila pa situacija oko nafte ne zaobilazi ni nas. Kada su u pitanju naredni potezi oko investiranja na tržištu, učesnici bi na prvo mesto u narednim danima trebali da postave upravo naftu s obzirom da ekonomisti širom sveta najvaljuju skok cene u narednom periodu. Ulaganje u cenu nafte danas mnogo je lakše nego ranije a za to su takođe zaslužne i mnoge online platforme. S toga vam i Fortrade nudi ovu mogućnosti, jer uz samo jedan klikmožete se besplatno prijaviti i trgovati cenom nafte.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.