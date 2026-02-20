Slušaj vest

Suosnivač onlajn modne prodavnice ASOS, Kventin Grifits, preminuo je danas nakon pada sa balkona svog stana na 17. spratu u tajlandskom gradu Pataja.

Policija je navela da je Grifits u trenutku nesreće bio sam u stanu, kao i da obdukcija nije pokazala tragove nasilja niti provale. Uzrok smrti biće zvanično potvrđen po okončanju kompletne istrage, prenosi The Independent.

Podsetimo, danskom milijarderu Andersu Holču Povlsenu, u terorističkom napadu u Šri Lanki ubijeno je troje od četvoro dece.

O njemu su u tom momentu govorili kao drugom najvećem privatnom zemljoposedniku u Velikoj Britaniji i najveće deoničaru ASOS.

Grifits je zajedno sa Nikom Robertsonom osnovao ASOS 2000. godine u Londonu, prvobitno pod nazivom As Seen on Screen (Kao što ste videli na ekranu), da bi 2002. godine ime kompanije bilo skraćeno u ASOS.

Kompanija je vremenom izrasla u jedan od najvećih svetskih onlajn modnih brendova, a njene komade nosile su poznate ličnosti poput Rijana i Mišel Obama.

ASOS je postao prepoznat kao jedan od vodećih internet trgovaca specijalizovanih za odeću, obuću, aksesoare i proizvode za negu lepote, nudeći kako sopstvene brendove, tako i više od 850 partnerskih modnih imena.

Njegova internet platforma opslužuje kupce u preko 200 zemalja, uz logističke centre u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj, što omogućava brzu distribuciju širom sveta.

Nik Grifits napustio je ASOS 2005. godine, nakon čega je pokrenuo više startap kompanija, među kojima su onlajn prodavnica nameštaja Achica, modni brend inspirisan muzikom EBTM i etički brend odeće Adili.

Ovi poduhvati nisu dostigli uspeh ASOS-a, jer je EBTM kasnije završio u stečaju, dok je Adili prodat za simboličnu jednu funtu.

Tajlandska policija je saopštila i da je Grifits bio uključen u dva sudska postupka koja su mogla da mu izazovu stres.