Sajam vina, rakija, hrane i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana zvanično je stekao status „UFI Approved Event“, koji dodeljuje UFI – Globalno udruženje sajamske industrije, najznačajnija svetska organizacija u ovoj oblasti.

Oznaka „UFI Approved Event“ predstavlja globalno priznatu garanciju kvaliteta i dodeljuje se sajmovima koji ispunjavaju jasno definisane međunarodne standarde, uz obaveznu nezavisnu reviziju ključnih pokazatelja – od ukupne izložbene površine, preko broja izlagača, do broja poseta i posetilaca.

Sticanjem ovog statusa, Vinska vizija Otvorenog Balkana postaje prvi i jedini sajam vina, hrane i turizma u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana sa oznakom „UFI Approved Event“, čime dodatno potvrđuje poziciju centralnog mesta susreta vinske, rakijske i gastronomske industrije u ovom delu Evrope.

Foto: Human Made/Bosko Timotijevic Ivan Pantic

Sajam Vinska vizija se održava na Beogradskom sajmu, dugogodišnjem članu UFI-ja i jednom od najvažnijih sajamskih centara u jugoistočnoj Evropi. Svako izdanje okuplja stotine vinarija, destilerija, proizvođača hrane, turističkih organizacija i profesionalaca iz HoReCa sektora iz više desetina zemalja, kombinujući snažan B2B fokus sa bogatim programom za širu javnost.

Oznaka „UFI Approved Event“ dodatno će ojačati međunarodno pozicioniranje sajma Vinska vizija i podržati njegovu misiju da promoviše vinsku i rakijsku scenu Srbije i regiona, povezuje proizvođače sa uvoznicima, distributerima i kupcima sa ključnih svetskih tržišta i da razvija Beograd kao prepoznat regionalni centar vinske i gastronomske industrije.

Cetvrta po redu Vinska vizija, od 22. do 25. novembra na Beogradskom sajmu odlilčna je prilika da se i sami uverimo u visok standard ovog sajma, vidimo se, uz dobro društvo!