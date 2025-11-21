Slušaj vest

Tradicionalni početak obeležen je uz Božole nuvo (Novi Božole), mlado francusko vino koje su zvanice Francusko-srpske privredne komore, organizatora događaja, degustirale na otvaranju. Uz vino, posetioci su uživali u francuskim sirevima, delikatesima i muzičko-zabavnom programu, a događaj je okupio više stotina diplomata, privrednika i javnih ličnosti.

Ambasadorka Francuske Florans Ferari poručila je da dve zemlje imaju "poseban odnos“, što je, kako kaže, osetila i tokom nedavne posete Parizu u delegaciji sa predsednicima Srbije i Francuske.

Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari Foto: Damir Dervišagić

- To partnerstvo je važno i za naše bilateralne ekonomske odnose. Budućnost Srbije vidimo u njenom putu ka EU, i to je glavni deo moje misije ovde - istakla je Ferari.

Dodala je i da bi uskoro mogla da počne saradnja na projektu izgradnje beogradskog metroa, jednom od najvećih francusko-srpskih infrastrukturnih poduhvata.

Aleksis Brier: I Srbi i Francuzi su hedonisti

Predsednik Francusko-srpske privredne komore Aleksis Brier u razgovoru za Biznis Kurir naglasio je da manifestacija dodatno povezuje dve poslovne zajednice.

Predsednik Francusko-srpske privredne komore Aleksis Brier Foto: Damir Dervišagić

- Ono što je najvažnije jeste ovo prelepo prijateljstvo koje imamo još iz Prvog svetskog rata. Nedavno sam bio na Krfu i posetio Srpski muzej. Bio sam veoma impresioniran istorijom. Upravo u tom periodu započelo je, ne prvi put, ali na poseban način, ovo neverovatno prijateljstvo, u teškim vremenima za Srbiju.

Govoreći o poslovnoj saradnji dveju zemalja, Brier je posebno istakao jedan projekat.

Degustacijom mladog vina Božole nuvo otvorena Francuska nedelja u Beogradu Foto: Damir Dervišagić

- Što se tiče biznisa, vidite da je nedavno izabrano francusko preduzeće Alstom za metro liniju u Beogradu. Ne znam mnogo detalja, ali zajedno sa francuskom ambasadorkom mi smo ovde da negujemo ove veze. Naravno, postoji konkurencija među državama, uključujući i druge evropske zemlje. Ali pokušavamo da budemo alternativa Amerikancima i Kinezima, koji su veoma snažni - ističe Brier.

A najbolji način da se dovrši svaki posao je dobro vino.

- Delimo sličnu kulturu, i Srbi i Francuzi su hedonisti. Volimo život, noćni život, vino, hranu. To nije slučaj sa svim narodima - uz osmeh je poručio Brier.

Sanja Ivanić: Zašto Božole nuvo?

Generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić u razgovoru za Biznis Kurir otkrila je zašto je za otvaranje manifestacije izabrana degustacija mladog vina.

Generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore Sanja Ivanić Foto: Damir Dervišagić

- Po čemu je francuska poznata nego po vinu! Inače, Božole nuvo je francuska tradicija koja je možda čak sad i popularnija u svetu nego u samoj Francuskoj. To je mlado ovogodišnje vino koje se pije 3. četvrtka u mesecu novembru. I običaj je da ono mora da se popije do Božića, jer to nije vino koje može da zri. I kad smo pokrenuli Francusku nedelju u Beogradu, odlučili smo da upravo okrenemo sa degustaciju Božole nuvoa izaberemo kao dan za početak Francuske nedelje i da se onda nastavi kroz različite manifestacije koje su malo više ovog puta za biznis, jer mi smo Francusko-srpska privredna komora - kaže Sanja Ivanić.

Na pitanje šta je za nju najfrancuskija stvar u Srbiji, a šta najsrpskija u Francuskoj, rekla je: