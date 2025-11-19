Slušaj vest

Razmena dve zemlje udvostručena je u poslednjoj deceniji, a novi projekti dobijaju ubrzanje nakon nedavnog susreta predsednika Srbije i Francuske.

Prema rečima direktorke Francusko-srpske privredne komore Sanje Ivanić, Srbija je ključna zemlja za francusko prisustvo na Zapadnom Balkanu, dok francuske kompanije u našoj zemlji realizuju krupne i dugoročne projekte koji dodatno jačaju ekonomsku saradnju dve države.

- Trgovinska razmena između naše dve zemlje je prošle godine bila negde blizu dve milijarde evra. Ona se više nego udvostručila u poslednjih 10 godina, što je znak da je Srbija itekako zanimljiva zemlja za Francusku i za francuske investitore. A ta suma inače predstavlja dve trećine ukupnih francuskih investicija u celo područje Zapadnog Balkana. Dakle, Srbija je i dalje ključna zemlja za francusko prisustvo na Zapadnom Balkanu - navodi Ivanićeva.

Trenutno u Srbiji posluje oko 130 francuskih kompanija, uglavnom velikih sistema, čije investicije imaju značajan uticaj na domaću ekonomiju. Ivanićeva podseća na jednu od najvećih - ulazak kompanije "Vansi" (Vinci) u beogradski aerodrom 2018. godine, vredan 800 miliona evra.

Vučić i Makron ubrzali projekte

Poslednji susret predsednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona, kako ističe Ivanićeva, pokazao je da ekonomska saradnja dve zemlje ulazi u još dinamičniju fazu. Poseban fokus bio je na ubrzanju već pokrenutih strateških projekata, među kojima su: Beogradski metro, u saradnji sa kompanijama "Alstom" i "RATP Dev", Fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom selu, koju realizuju "Suez" i "Vinci Grand Projet", energetski projekti, od razvoja pametnih elektromreža do niskokarbonskih tehnologija i saradnje u oblasti nuklearne energije.

Nuklearna energija

Francuska, kao jedan od svetskih lidera u oblasti nuklearne energije (EDF), već je potpisala strateški sporazum sa Srbijom o razvoju energetskog sektora.

- Ove godine u okviru Francuske nedelje biće održana konferencija posvećena nuklearnoj energiji, gde će se govoriti o uspostavljanju pravnog i regulatornog okvira, razvoju domaćih kadrova, radne snage, uz podršku francuskih eksperata, uključivanju srpskih kompanija u lance dobavljača, što bi im moglo omogućiti učešće i u regionalnim i evropskim projektima - navodi gošća Jutarnjeg dnevnika.

Superkompjuter i veštačka inteligencija

Srbija i Francuska produbljuju saradnju i u domenu inovacija. Vlada Srbije potpisala je ugovor sa francuskom kompanijom Bull/Atos o kupovini superkompjutera BullSequana XH3000, koji će biti instaliran u data centru u Kragujevcu. Ovaj sistem podržaće razvoj veštačke inteligencije, kao i digitalizaciju zdravstva, energetike i infrastrukture.

- Cilj je da superkompjuter i AI faktori postanu deo nacionalne strategije Srbije za razvoj veštačke inteligencije i da podrže razvoj različitih sektora, kao i digitalizaciju zdravstva, energetike i infrastrukture. U skladu s tim, u data centru u Kragujevcu biće instaliran 'BullSequana XH3000' superkompjuter - navodi Ivanićeva.

Francuska nedelja

Tradicionalni program Francuske nedelje i ove godine počinje dočekom mladog vina Božole Nuvo, nakon čega sledi niz događaja. Za mlade je posebno osmišljen program "Posle faksa biću", gde studenti mogu da čuju iskustva zaposlenih u francuskim kompanijama i da se upoznaju sa savremenim zanimanjima, kao što su stručnjak za zdravlje i bezbednost na radu i stručnjak za društveno odgovorno poslovanje.

U okviru manifestacije biće održana i pekarska radionica namenjena poslovnim ljudima, u saradnji sa kompanijom "Lesaffre". Polaznici će imati priliku da nauče kako se pripremaju francuski kroasani, bageti i druge delicije. Kako ističu u Francuskoj komori, poslovnost i uživanje mogu i treba da idu zajedno.

- Poslovnost i hedonizam mogu i treba da idu ruku pod ruku - poručila je Ivanićeva.