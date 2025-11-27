Slušaj vest

Mesarović je, tokom rasprave u Skupštini Srbije o amandmanima na predloge zakona koi su na dnevnom redu, a među kojima je i predlog budžeta, istakla da nema diskriminacije u dodeli sredstava i da država ne deli firme na "naše" i "njihove".

Ona je, odgovarajući poslaniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću, koji je obrazlažući svoj amandman na predlog budžeta, a kojim se traži smanjenje predloženih subvencija privatnim preduzećima, izneo tvrdnju da država daje subvencije privatnim firmama bliskim vlasti koje već imaju velike prihode, kao primer navela jednu konditersku kompaniju, za koju je rekla da "direktno učestvuje u rušenju države", a koristi bespovratna sredstva Ministarstva privrede.

- Ja ih ne delim na "naše" i "vaše". Za nas su privrednici oni koji razvijaju privrednu aktivnost u Republici Srbiji i zapošljavaju građane Srbije i uvećavaju ukupnu i ekonomsku vrednost, ekonomski privredni ambijent u našoj zemlji. Svi postupci su transparentni, apsolutno nema diskriminacije, ne dodeljuju se sredstva kako su se dodeljivala do 2012. - naglasila je Mesarović.

Ona je rekla da država ne nalazi te kompanije, već da se one same javljaju na konkurse.

- Razlika između nas i vas je što mi ne nalazimo privredne subjekte koje ćemo podržati, nego se privredni subjekti javljaju na sve javne pozive i na sve konkurse koje raspisuje Razvojna agencija Srbije i Ministarstvo privrede. A za Vašu informaciju, bilo bi lepo da se i Vi više informišete koliko hiljada mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika podržava Ministarstvo privrede kroz sve konkurse - rekla je Mesarović.