Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je gostujući na RTS-u da država podržava vinare konkursima koje raspisuje i tržištima koje im putem Sorazuma o slobodnoj trgovini širi, ali i istakla da su izuzetno konkurentni, a najavila je i forum koji će se održati u Skoplju.

-Svaki ugovor je vredan. U pitanju je proizvođač iz Sremskih Karlovaca, koji će sa više proizviđača plasirati vino ka kineskom kupcu. Juče sam sa velikom čašću prisustvovala otvaranju Wine vision, jednom od najvećih ekonomskih događaja koji pozicionira Srbiju kao regionalnog lidera. Preko 600 izlagača iz 34 zemlje- Španije, Portugala, Italije. Najvažnije je da su tu naši proizvođači, da oni ispromovišu svoje proizvode. tu je ključna stvar kada dođu ključni kupci. Nadam se da će biti još konkretnih ugovora. Kada posmatramo sam događaj on je rastući i u broju izlagača, bajera, posetilaca i po broju ugovora. Ove godine ćemo oboriti sve rekorde. Neki od kupaca su sada došli da konkretizuju određene dogovore, iza nekih od njih stoji država. Srpska vina su veoma konkurentna. Kroz podršku države našu vinsku industriju podstičemo da proizvode više. 18.200 hektara je trenutno pod vinogradima. Ministarstvo privrede kroz svoju podršku i davanje bespovratnih sredstava podržava direktno proizvođače vina. Mi smo na inicijativu predsednika Vučića raspisali konkurs za proizvođače vina, ali i piva i rakije - rekla je Mesarović.

Mesarović je navela da su sve prepreke otklonjene danom stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini, u narednih 10 godina pada ta carinska stopa.

- U narednom periodu ćemo podeliti sa javnošću u koje provincije je otišlo koliko i kog srpskog vina, po sortama, da se vidi šta je najtraženije od strane kineskih kupaca. U mnoge provincije smo uspeli da uđemo u trgovinske lance. Nama je cilj da naše proizvode plasiramo u hotele, avio letove. Pozivam sve naše proizvođače da se jave na konkurs za vinare, 300 miliona dinara je obezbeđeno. Mi smo napravili skalu 60 odsto bespovratnih sredstava za sve preduzetnike koji se bave proizvodnjom vina, ali i drugih alkoholnih pića, piva, rakija, gde su žene osnivači i mladi do 35 godina. Zatim 55 odsto bespovratnih sredstava za sve preduzetnike koji su registrovani u jedinicama lokalnih samouprava koje spadaju u treću i četvrtu grupu nerazvijenosti. Kroz više konkursa više grupa i kategorija pokrivamo. Mi smo od prošle godine, od maja meseca, kako sam ja došla i preuzela resor, obilazeći i razgovarajući na terenu i prateći statistiku, uobličili kroz više programa podrške. Program Žena na selu bio je jedan od najaktuelnijih , gde je predsednik Vučić dodeo ugovore. Mi smo usmereni na prerađivačku delatnost. Proghram za stare zanate je do pre neki dan bio aktuelan, a naišao je isto na veliko interesovanje. Trenutno je aktuelan konkurs žene preudzetnice i zovem sve naše heroine da se prijave - rekla je Mesarović.

Prirodno je, kako je navela Mesarović, da određeni star ap ne pronađe put do krajnjih korisnika ili se zaposle u nekoj od velikih kompanija i javne uprave.

- Rastući je broj registrovanih preduzetnika. One koje smo mi podržali i dalje rade, i dalje smo u kontaktu. U sklopu naših delegacija putuju i privredne delegacije. Tako će biti i u Skoplju. Pozivam sve preduzetnike da nam se jave, 2. i 3. decembra u Skoplju. Imamo 200 privrednika prijavljenih. U januaru nas očekuje Uzbekistan i NR Kina. Aktivno radimo na privlačenju novih investicija - izjavila je Mesarović.