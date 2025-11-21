Puno je zaključenih sporazuma o slobodnoj trgovini, počinjemo i sa pregovorima o slobodnoj trgovini sa Uzbekistanom. To će biti još jedno veliko tržište za nas. Nedavno je usledila je poseta najvišeg vrha Uzbekistanu. Naš predsednik se sastao sa njihovim liderom i otvorio ključne teme, kada je pitanju produbljivanje saradnje. Ovo je moj drugi susret sa ambasadorom Uzbekistana - izjavila je Adrijana Mesarović.

- Razgovarali smo o održavanju skorog biznis foruma koji će predvoditi u okviru vladine delegacije. Mislim da će biti u januaru. Ambasador će sledeće nedelje boraviti opet u Srbiji. Sam je inicirao imena kompanija sa kojima određene uzbekistanske kompanije žele da uspostave saradnju. Radujem se toj saradnji. Sporazum o slobodnoj trgovini će nam otvoriti veliko tržište. Razgovarali smo o udruživanju fondova, institucija koje će se baviti podsticanjem realizacija projekata što u njihovoj, što u našoj zemlji. Ta saradnja mora da se tiče jačanja obe ekonomije. To je ogromna šansa za sve srpske privrednike. Organizacija mešovitog komiteta će se dogoditi u martu mesecu - rekla je Mesarović.