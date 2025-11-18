Srpski proizvodi na kineskim pumpama: Ministarka Mesarović sastala se s delegacijom China Shandong International
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas sa predstavnicima kompanije “China
Shandong International”, sa kojima je nastavila razgovore započete u Šangaju o plasmanu srpskih proizvoda na benzinskim pumpama i objektima na železničkim stanicama kojima upravlja ova kompanija. Delegaciju kineske kompanije predvodio je direktor Čang Sjusijan.
Кako je podsetila Mesarović, pre dve nedelje u Šangaju predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik kompanije “China Shandong International” razgovarali su o plasmanu srpskih proizvoda na benzinskim pumpama i malim prodajnim objektima kojima ova kompanija upravlja na železničkim stanicama širom NR Кine.
Na današnjem sastanku su, kako je istakla, dogovoreni konkretni koraci na osnovu kojih se očekuje da će prve porudžbine ove kompanije uslediti do kraja ove godine i da će se srpski proizvodi naći na rafovima benzinskih stanica i prodajnim objektima na železničkim stanicama “China Shandong”, ali i širom provincije Sandong.
Biznis Kurir