- Odličan biznis forum sa više kompanija iz provincije Fuđijen, iz oblasti visokih tehnologija, industrije nameštaja, energetike i automobiliske industrije, za koje su veoma zainteresovane za investiranje u Srbiji. Drago mi je što smo nakon našeg poslednjeg susreta u Beogradu krajem oktobra, korak bliže konačnim dogovorima o pokretanju investicija u našoj zemlji. Temelje saradnje postavili su naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping, pre svega svojim ličnim prijateljstvom, a zatim i čeličnim prijateljstvom naša dva naroda, Sporazumom o slobodnoj trgovini i zajedničkom izjavom da gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri- napisala je Mesarović na Instagramu.