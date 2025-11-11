- U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Država Srbija je ovaj zahtev zvanično i podržala. OFAC je već reagovao sa odredjenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora naći, ali gradjani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.