Ministarka Dubravka Đedović Handanović objavila na svom Instagram profilu da su Rusi poslali zahtev američkom OFAC-u da produži licencu za NIS
"Rusi zatražili produžetak license za NIS" Dubravka Đedović Handanović: Pozivaju se na pregovore sa trećom stranom, evo šta sve nude
- Ruski vlasnici NIS-a poslali su zahtev američkom OFAC-u kom se traži produžetak licence za rad a na osnovu pregovora sa trećom stranom - piše u objavi ministarke rudarstva i energetika.
Đedović Handanović je objasnila i šta sve piše u molbi koju su Rusi, većinski vlasnici NIS-a uputili Amerikancima.
- U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Država Srbija je ovaj zahtev zvanično i podržala. OFAC je već reagovao sa odredjenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora naći, ali gradjani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.
