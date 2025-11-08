Slušaj vest

Odustajanje kompanije "Gunvor" od kupovine međunarodne imovine ruskog naftnog giganta "Lukoil" neće poremetiti snabdevanje srpskog tržišta naftnim derivatima, osim što će im cena biti viša, ali govori o tome da bi slična rešenja za NIS američka administracija odbacila, smatraju sagovornici Kurira, dobri poznavaoci tržišta energenata.

Kompanija "Gunvor", u vlasništvu švedskog milijardera Torbjerna Ternkvista, saopštila je u četvrtak da povlači svoju ponudu nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da nikada neće odobriti taj posao.

Oštar odgovor

- Predsednik Donald Tramp je jasno stavio do znanja da rat mora odmah da se okonča. Sve dok Vladimir Putin nastavlja s besmislenim ubijanjem, kremaljska marioneta "Gunvor" nikada neće dobiti licencu da posluje i profitira - objavljeno je na zvaničnom nalogu Ministarstva finansija SAD na mreži Iks.

Iako je portparol "Gunvora" Set Pjetras za Politiko u startu izjavio da je saopštenje Ministarstva finansija SAD "fundamentalno pogrešno i netačno", "Gunvor" je kasnije saopštio da povlači svoju ponudu za međunarodna sredstva "Lukoila".

ČINJENICE O LUKOILU 180 radnika zapošljava "Lukoil Srbija"

800 ljudi radi u partnersko-dilerskoj mreži "Lukoila" u Srbiji

112 benzinskih stanica "Lukoil" ima širom zemlje

2 skladišta nafte u Doljevcu i Ostružnici ima "Lukoil"

Da ono što se desilo s "Lukoilom" neće uticati na snabdevanje tržišta naftnih derivata u Srbiji, osim što će biti skuplji, smatra Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ono što njega brine je da bi isto moglo da se dogodi i s prodajom NIS i da zato treba biti oprezan.

Bojan Stanić, analitičar iz Privedne komore Srbije Foto: Privatna arhiva

- To znači da, na primer, i eventualna prodaja NIS može doći pod znak pitanja ukoliko ta firma koja bi ga kupila ne odgovara interesima Amerike. Oni za sv e mogu da kažu da doprinosi ruskoj strani u ratu u Ukrajini i da je to pretnja po interese SAD i njihovih saveznika. Ukoliko bi NIS bio prodat nekoj firmi kao što je ova koja je htela da kupi "Lukoil", ta prodaja bi mogla da bude blokirana. Ukoliko naša vlada bude ispregovarala da kupi NIS, to bi za SAD bilo prihvatljivo. Ako se to državnim sporazumom dogovori da se proda Srbiji, onda bi NIS bio skinut sa liste američkih sankcija - objašnjava Stanić.

VUČIĆ I HARČENKO O REGIONALNIM IZAZOVIMA: POŠTOVANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. - Posebnu pažnju posvetili smo snabdevanju gasom i uslovima koji obezbeđuju sigurnost, predvidivost cena i dalju diverzifikaciju izvora. Kad je reč o NIS i svim relevantnim merama i ograničenjima, naš cilj ostaje isti, da u potpunosti poštujemo međunarodne obaveze, a da istovremeno zaštitimo energetsku bezbednost, radna mesta i investicije u Srbiji. Srbija će nastaviti dijalog odlučno i pragmatično, štiteći interese svojih građana. Uveren sam da razgovor ostaje najbolji put da prevaziđemo izazove i obezbedimo pouzdanu energetsku budućnost za našu zemlju - objavio je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

On ističe da bi Amerikancima odgovaralo i ako bi neka američka firma kupila NIS.

- Američkoj strani bi bilo prihvatljivo i ako bi NIS eventualno bio prodat nekoj američkoj ili mađarskoj firmi, ali to su sve spekulacije. "Lukoil" je privatna firma, a NIS je u većinskom državnom ruskom vlasništvu - kaže Stanić.

Otkloniti problem

S njim se slaže i Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju i bivši državni sekretar u Ministarstvu energetike, koji ističe da za NIS ne treba tražiti laka rešenja.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Kao prvo, kad je objavljena vest da je "Lukoil" prodat, bila je priča zašto se i sa NIS ne uradi po istom modelu. Tada sam govorio da sačekamo da vidimo da li je taj model izvodljiv, da li će ga prihvatiti Amerikanci. Problem nisu izazvali ni Rusi, ni "Lukoil", niti "Gasprom", već je pitanje kako će da reaguju Amerikanci. Oni koji imaju laka rešenja i predlažu da se to uradi i to sa NIS, da se nacionalizuje ili da nađemo nekog kupce, moraju da znaju da je potrebno da se nađe rešenje koje će biti prihvatljivo za SAD. Od Amerike sve zavisi i zato sve ovo toliko i traje - objašnjava Deđanski.

POSKUPELO GORIVO U SRBIJI Cene goriva na pumpama u Srbiji od juče se prodaju po višim cenama. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina biti 182. To znači da će vozači do 14. novembra dizel i benzin plaćati dva dinara više nego prethodne nedelje.

Prema njegovim rečima, i sam "Gasprom" i ruska strana traže rešenje koje će biti prihvatljivo i nama i Americi.

- Sam "Gasprom" neće biti oštećen nešto previše sa tih 0,7 odsto prihoda koliko dobija iz NIS. Poenta je da se nađe rešenje koje će otkloniti problem, a ne da se nađe rešenje, a da problem ostane. I predsednik Vučić je više puta rekao da mi ne predlažemo rešenja i da je Srbiji bitno da ima uredno snabdevanje naftom i gasom u budućnosti i da zato prihvatamo da oni iznesu predlog. Rusija i SAD verovatno međusobno razgovaraju i traže zajedničko rešenje - ističe Deđanski i dodaje da očekuje da će rešenje za NIS biti pronađeno u skorije vreme.