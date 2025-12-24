Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić održao je sastanak sa ambasadorom Arapske Republike Egipat u Republici Srbiji Ahmedom Salamom Solimanom. U razgovoru su razmotrene konkretne mogućnosti za dalje jačanje bilateralnih odnosa u sektoru poljoprivrede, sa posebnim akcentom na povećanje spoljnotrgovinske razmene i unapređenje saradnje u oblasti veterinarstva i sistema za navodnjavanje.

Imajući u vidu da je Srbija veliki proizvođač pšenice, ambasador Soliman istakao je da postoji veliko interesovanje egipatske strane za uvoz ove sirovine iz naše zemlje. Ambasador je, takođe, ukazao na interesovanje Egipta za povećanje uvoza žita, kukuruza, kukuruznog ulja, jabuke, ali i drugih proizvoda iz Srbije. Naveo je da je u Egiptu u toku projekat izgradnje skladišta za poljoprivredne i prehrambene proizvode, sa ciljem da ono postane distributivni centar odakle bi srpski proizvodi mogli da se izvoze i u druge afričke države.

Ministar Dragan Glamočić i ambasador Egipta u Srbiji Ahmedom Salamom Foto: Ministrarstvo privrede i vodoprivrede

Ministar Glamočić je naglasio da naša zemlja raspolaže značajnim izvoznim kapacitetima i da postoji interes domaćih kompanija za plasman robe na egipatsko tržište, naročito nakon stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat 1. septembra ove godine, koji otvara dodatne mogućnosti za rast robne razmene. Posebno je razmotren izvoz srpske poljoprivredne mehanizacije u Egipat i druge afričke zemlje, s obzirom na konkurentnost srpske opreme u odnosu cene i kvaliteta. Takođe, postoji obostrani interes za saradnju u oblasti prerade prehrambenih proizvoda, istaknuto je na sastanku.

Osvrnuvši se i na do sada potpisane memorandume o saradnji u oblasti poljoprivrede između dveju zemalja, sagovornici su ocenili da oni predstavljaju dobru osnovu, ali da postoji prostor za snažnije sprovođenje konkretnih inicijativa u praksi, kako bi dogovoreni okviri bili pretočeni u zajedničke projekte i vidljive rezultate. S tim u vezi, razmotreno je formiranje zajedničkih radnih grupa kako bi se saradnja konkretizovala i proširila, a na obostranu korist privreda dveju zemalja.

Ministar Glamočić podsetio je na to da su odnosi Srbije i Egipta snažni i duboko ukorenjeni, te da datiraju još iz vremena Pokreta nesvrstanih. Prema njegovim rečima, to prijateljstvo i partnerstvo danas se nastavlja i dodatno osnažuje kroz blisku saradnju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Arapske Republike Egipat Abdela Fataha el Sisija, a njihove uzvratne posete i lični susreti dali su snažan podsticaj jačanju ekonomske saradnje.

Glamočić je ukazao i na to da je, kao član srpske delegacije koju je predvodio premijer prof. dr Đuro Macut, u junu ove godine boravio u trodnevnoj poseti Egiptu i tom prilikom imao sadržajne i plodotvorne razgovore sa egipatskim ministrom poljoprivrede. Posebno je istakao svoje impresije projektima i izuzetnim naučno-istraživačkim kapacitetima egipatskog Centra za poljoprivredna istraživanja. U tom kontekstu, ministar je predložio uspostavljanje bliže saradnje između tog centra i srpskih naučnih instituta, sa ciljem razmene znanja i iskustva, kao i potencijalnog zajedničkog razvoja sorti i hibrida u oblasti semenarstva.

Na kraju sastanka, ministar Glamočić poželeo je ambasadoru Solimanu uspešan mandat i istakao da će u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uvek imati pouzdanog i otvorenog partnera za saradnju.