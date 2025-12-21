Slušaj vest

Ove podatke je u publikaciji objavio Republički zavod za statistiku (RZS), Trendovi III kvartal 2025. Na kretanje izvoza najviše je uticao rast od 9,6 odsto u prerađivačkoj industriji, koji je činio 87,8 odsto ukupnog izvoza.

Sledi rudarstvo sa učešćem od 5,6 odsto a ostvarilo je kumulativni rast od 9,4 odsto. Prerađivačka industrija najviše je uticala i na rast uvoza. Njen rast je iznosio 5,5 odsto a učešće u ukupnom izvozu 72,9 odsto.

Pozitivan spoljnotrgovinski saldo, odnosno suficit, u periodu januar-septembar, Srbija je ostvarila sa 12 evropskih zemalja i on je iznosio oko 3,7 milijardi evra, a na prvom mestu je Crna Gora sa suficitom Srbije od 995,3 miliona evra.

Srbija je u ovom periodu u Crnu Goru izvezla najviše prehrambenih proizvoda, zatim električne energije, gasa i pare, pića i motornih vozila i prikolica.

Najveći spoljnotrgovinski deficit u prvih devet meseci ove godine zabeležen je sa Kinom i iznosio je 3,2 milijarde evra, i Turskom, sa kojom imamo negativan saldo od 747 miliona evra.

Posmatrano po delatnostima proizvoda, uvoz iz Kine najviše se sastojao od neklasifikovanih proizvoda, nepomenutih mašina i opreme, kao i računara, elektronskih i optičkih proizvoda.

Negativan spoljnotrgovinski saldo sa Turskom rezultat je visoke vrednosti uvoza osnovnih metala kao i električne opreme.

Najvažniji spoljnotrgovinski partneri u periodu januar-septembar 2025. godine bile su zemlje sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini.

Zemlje članice Evropske unije učestvovale su sa 58,1odsto u ukupnoj trgovinskoj razmeni, dok je Azijsko-pacifičko ekonomsko udruženje (APEC) na drugom mestu, sa 18,6 odsto učešća.

Pojedinačno gledano, Srbija najviše izvozi u Nemačku, Bosnu i Hercegovinu, Italiju, Kinu i Mađarsku, a najviše uvozi iz Kine, Nemačke, Italije, Turske i Mađarske.