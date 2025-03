Prema zakonu, roba dvostruke namene podrazumeva sve proizvode, softver i tehnologije koje se mogu koristiti i u civilne i u vojne svrhe. To uključuje opremu koja može poslužiti za razvoj nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja, ali i proizvode koji mogu imati neeksplozivnu funkciju, a da se ipak iskoriste u vojne svrhe.

Posebno je regulisana i tehnička pomoć, odnosno pružanje obuke, instrukcija ili drugih usluga koje mogu doprineti razvoju i korišćenju robe dvostruke namene. To znači da se i prenos znanja i tehnologije putem interneta, telefona ili mejla smatra oblikom izvoza i podleže kontroli .

Kršenje propisa može dovesti do ozbiljnih finansijskih i pravnih posledica. Za pravna lica predviđene su kazne u rasponu od 100.000 do tri miliona dinara, dok odgovorna lica u firmama mogu platiti između 20.000 i 150.000 dinara. Preduzetnici koji ne poštuju zakon suočavaju se sa kaznama od 100.000 do 500.000 dinara.