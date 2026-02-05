Slušaj vest

Na novopazarskoj pijaci danas su zabeležene značajne razlike u cenama voća i povrća, koje zavise od ponude i klase proizvoda. Prodavci ističu da su pojedine namirnice skuplje u odnosu na prošlu godinu, dok kupci navode da i dalje često biraju pijacu zbog kvaliteta i svežine robe.

Jabuke se prodaju po ceni od 250 do 400 dinara po kilogramu, u zavisnosti od sorte i kvaliteta. Spanać košta između 550 i 600 dinara, cvekla od 100 do 150, kupus od 70 do 100, dok je cena krompira od 100 do 150 dinara po kilogramu. Paprika je među skupljim namirnicama i dostiže cenu od 400 do 500 dinara, mandarine se prodaju po ceni od 100 do 200, a pomorandže od 90 do 250 dinara po kilogramu. Domaći pasulj dostiže i do 1.700 dinara po kilogramu.

Prodavci kao glavni razlog viših cena navode otežanu proizvodnju i slabije prinose.

- Cene su malo skuplje nego prošle godine, ali organska roba ne može lako da se proizvede. Prinosi su slabi, bile su suše i dosta je skupo proizvesti - izjavio je za A1TV prodavac Faruk Talje Plojović.

Vrnjačaka banja
Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

Smanjen promet, cene rastu

Pored rasta cena, prodavci primećuju i znatno manji promet na pijaci.

- Nekada se prodavalo po šest–sedam tona dnevno, a sada se proda oko 100 kilograma. Može da se pokupi celokupna roba - rekao je prodavac Safet Demirović za A1TV.

Ipak, pojedini prodavci ističu prednost pijace u domaćem i neprskanom proizvodu. Plojović navodi da kupci koji se odlučuju za pijacu najčešće to čine zbog poverenja u poreklo i kvalitet namirnica.

- Non-stop kupujemo ovde, roba je povoljna i dobra - rekao je jedan od kupaca za A1TV.NET, dok drugi ističe da je u poređenju sa marketima pijaca bila i do 200 dinara jeftinija.

Iako su cene na pijaci i u marketima u mnogim slučajevima gotovo identične, manji broj kupaca ukazuje na to da građani sve pažljivije biraju mesto kupovine.

Novopazarska pijaca, ipak, ostaje izbor za one koji prednost daju domaćem kvalitetu i svežini proizvoda.

Kurir.rs/Indeksonline

