Posle otvaranja restorana samo za žene, kao i termina na bazenima i u teretanama samo za žene, Novi Pazar je dobio i uslugu koja ne postoji nigde drugde u Srbiji - taksi samo za žene koji voze samo žene.

Razlog tome jesu sugrađanke islamske veroipovesti. Međutim, šerijatska pravila samo su jedan od razloga za osnivanje nesvakidašnje taksi firme.

Jedna od putnica, koja je i vernica, dosad je izbegavala da koristi taksi prevoz jer su za volanom uvek nepoznati muškarci. Ona veli da žene sa hidžabom više vole da ih voze žene nego muškarci jer se osećaju komotnije, pa mogu malo i da porazgovaraju na ženske teme.

U islamu ženama nije dozvoljeno da komuniciraju ili budu sa muškarcem koji im nije muž ili deo uže porodice pa je ovo i način da im se olakša svakodnevni život.

One su najčešći putnici.

- Iskreno, znači svima, kaže sa osmehom vlasnica prvog ženskog taksija Meliha Mavrić Kambović koja je i za volanom jednog od taksija.

Kaže da je dobila i podršku drugarica, kao i podršku žena sa hidžabom i onih bez njega, ali i velikog broja muškaraca koji vele da sad imaju preko koga da pošalju ženu, majku, sestru.

Usluge mogu da koriste samo žene i deca a automobili su crvene boje.

Reč nije samo o praktičnoj već i o ideji koja će otvoriti nova radna mesta za žene posebno u dosad smatanom muškom poslu.

U uži izbor za taksistkinje ušlo je 6 žena - od njih su 4 sa hidžabom.

Vlasnica je dugo razmišljala i kako će to da se shvati da žena taksira, posebno u okruženju u kojem žive, ali naišlo je na lep odziv.

Taksi službu vlasnice Melihe mogu da koriste i najmlađi, tako da majke mogu da budu sigurne da će im deca bezbedno stići na odredište.

Sličan koncept postoji u Emiratima, u Dubaiju, kao i u Meksiku i tamo je roze boje.