U Srbiji se pojavio nov, luksuzni vid gradskog i međugradskog prevoza, heli taksi. Jedna agencija intenzivno promoviše ovu uslugu putem društvenih mreža, prikazujući primere korisnika koji svoje putovanje žele da učine bržim, praktičnijim ili jednostavno ekskluzivnijim.

Gde sve možete helikopterom

Pored iznajmljivanja luksuznih automobila i apartmana, agencija je u ponudu uvrstila i helikopterske letove. Klijenti mogu rezervisati vožnju kao panoramski izlet, ali i kao efikasan prevoz od jedne lokacije do druge.

Iako su panoramski letovi iznad Beograda veoma popularni, najveću pažnju privukla je nova opcija, helikopterski transfer do najpoznatijih zimskih centara u Srbiji. Kako se bliži period kada na Kopaonik i druge planine dolazi najbogatija klijentela, interesovanje za ovakav vid prevoza značajno raste.

Do Kopaonika za 35 minuta

Heli prevoz do Kopaonika moguće je rezervisati preko pomenute agencije, a na jednom letu dozvoljene su najviše tri osobe. Ova usluga postala je posebno privlačna putnicima sa dubljim džepom, jer putovanje koje automobilom traje nekoliko sati helikopterom može biti završeno za svega 35 minuta iz Beograda.

Koliko novca je potrebno za let

Kad je cena u pitanju, ova agencija, ali i one koje nude slične usluge, kažu da se sve utvrđuje na osnovu upita. Cena zavisi od vrste leta, da li je u pitanju užitak, praktičan prevoz, korporativna organizacija ili nešto drugo.