Ugrađena je nova oprema, između ostalog generatori, turbine, blok transformator i razvodno postrojenje, a urađena je i rekonstrukcija cevovoda, hidromehaničke opreme i priključka na distributivni sistem.

Sve je urađeno u skladu sa zahtevima Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Izgrađena pre više od 85 godina u podnožju Stare planine na reci Temštici nedaleko od Pirota, ova mala hidroelektrana i danas svedoči o tehničkom razvoju Srbije i predstavlja neprocenjivo blago. Počela je da radi 1940. godine, a vlasnici elektrane bili su pirotski industrijalci Dimitrije Mladenović Gaga i braća Cekić.

Mala hidroeletrana Hemac
Foto: EPS

Za samo šest meseci izgrađeni su kamena brana, dovodni tunel, cevovod i mašinska zgrada. Vlasnici su je 1941. godine prodali "Pirotskom električnom društvu". Odmah po dobijanju potrebnih dozvola, elektrana je počela da radi punom snagom i da donosi profit. Interesovanje prigradskih sela za elektrifikaciju naglo je poraslo, a selo Temska je odmah dobilo električno osvetljenje.

