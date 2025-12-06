Slušaj vest

Milijarderi su oduvek bili bogati i moćni, ali nikada više nego sada. To je posebno tačno u SAD, gde je Donald Tramp u januaru ponovo položio zakletvu kao glavni američki milijarder. Ovoga puta, dao je milijarderskoj klasi veću kontrolu nad vladom nego ikada ranije. Njegova desna ruka je najbogatiji čovek na planeti. U njegovoj administraciji se nalazi najmanje 10 milijardera i supružnika milijardera. A mnogi milijarderi izvršni direktori - od Marka Zakerberga iz Mete do francuskog magnata luksuzne robe Bernara Arnoa - stali su uz Trampa.

Međutim, milijarderski bum seže dalje od SAD-a. Rekordnih 3.028 ljudi širom sveta ušlo je na Forbes godišnju listu svetskih milijardera ove godine, što je 247 više nego prošle godine. To je prvi put da je broj milijardera prešao 3.000. Zajedno vrede rekordnih 16,1 bilion dolara (16.000 milijardi), što je dva biliona više nego pre godinu dana i više od BDP-a svake zemlje na svetu osim SAD-a i Kine. Prosečno bogatstvo sada iznosi 5,3 milijarde dolara, što je povećanje od 200 miliona dolara u odnosu na 2024.

O ovoj temi govorili su ekonomisti Nenad Bumbić i Vladimir Vasić, Abdel Rahim Hejrau analitičar i prof. dr Dragan Petrović naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

Bogastvo Ilona Maska

Jedan od ljudi na toj listi je i Ilon Mask.

- Bogatstvo Ilon Maska se računa po vrednosti akcija koje je on imao u Tesli. To je trenutna procenjena trošna vrednost tih akcija. Kada bi on hteo da proda te akcije, pitanje je po kojoj bi to ceni bilo. Zašto? Jer bi Tesla izgubila na vrednosti kada bi se on povukao iz nje. Taj Mask je i najveći primaoc iz budžeta i bilo bi dobro kada bi se porez na primer platio. On je najveći korisnik i subvencija države, a sa druge strane je najbogatiji čovek na svetu. To je taj diskurs u Americi.

Vasić kaže da su Forbsovoj listi pridodati i mladi milijarderi, ljudi od 30ak godina koji su u IT sektoru usluga:

- Mi vidimo da se dešavaju ozbiljne promene. Čak kada gledamo i 500 najboljih kompanija sveta, vidimo da tu više nisu gasne kompanije, već us to neke haj tek kompanije. Imao sam priliku da razgovaram sa mladim aj ti stručnjacima: njima sve preko 500 evra vredi. Ovaj jedan živi u iznajmljenom stanu, vozi se taksijem a milijarder je. Na pitanje zašto, on kaže da to njega ne interesuje. Taj jedan stereotip bogataša koji smo mi posmatrali kroz američke filmove je potpuno drugačiji sada. Malo tih bogatih ima koji su filantropi. Postoji par izuzetaka svakako. Malo tih ljudi javno donira nekima da pobegnu od siromaštva. Kapital na kapital ide svakako. Jedna kompanija ima bogatstvo kao što mi svi zajedno u Srbiji zaradimo za godinu dana.

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

Najveći broj milijardera - u Americi

Alen Sajnfild, Arnold Alojs Švarceneger i Elvis Prisli se takođe nalaze na listi najbogatijih ljudi na svetu. Oni se nalaze na istoj listi sa ljudima koji se bave direktno biznisom, što je mnogim zapalo za oko:

- Poslednju Forbsovu listu sam pregledao 2023. godine, u prvih 15 koji su navedeni, samo je dvoje iz Evrope, dok su 13 u SAD. Među prvih 10 samo je jedna nije američka i to je Saudijski aramko, koja je pretežno Saudijska kompanija sa kapitalom sa zapada. Ako malo spustimo tu lestvicu i počnemo da se bavimo milionima, videćemo da 70% milionera u svetu živi u SAD i u zapadnoj Evropi. Ako živite u Americi veće su šanse da postanete milijarderi ili na zapadu. 27 miliona Amerikanaca su registrovani kao milioneri. To je 9,7% od odrasle populacije Amerike su milioneri, znači svaki deseti čovek. Na Islandu taj procenat iznosi 11%,a u Luksamburgu ili Švajcarskoj čak 16%. U Australiji 11%. Taj svet čini najveći broj svetskih milionera. U Americi nam plasiraju obojene, kako bi videli da svi mogu to uraditi, ali oni čine svega 2% američkih milijardera. 98% su belci - kaže Rahim Hejrau i dodaje:

Abdel Rahim Hejrau Foto: Kurir Televizija

- Procenat kineskih milijonera u odnosu na odraslu populaciju iznosi 0,6%. U Rusiji je 0,4%, a u Africi 0,2%. A svi oni čuvaju svoj kapital na zapadu. Ako spustimo svoju lestvicu još niže i govorimo o nama, običnim ljudima, videćemo ogromnu razliku. Prosečan dohodak beskućnika u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi 12.000 dolara godišnje. Siromaštvo nije jedan od tri razloga zašto ljudi završavaju kao beskućnici u Americi. To su alkohol, droga i mentlalni poremećaj. Njihov dohodak je veći nego prosečna plata u Srbiji, a da ne govorim o prosečnoj plati u Sudanu.

Rahim Hejrau je govorio i o psima, koji zrađuju više od prosečnog Srbina, odnosno napominje da američki pas živi bolje od Sudanskog lekara specijaliste:

- Rađeno je istraživanje koliko amerikanci troše na svoje kućne ljubimce, a posebno na pse. Kada bi se to pretvorilo u dohodak i kada bi smo na apstraktnom modelu zamislili da ti psi konstituišu naciju, onda bi ta pseća nacija imala veći dohodak nego 40% svetske populacije.

Dragan Petrović Foto: Kurir Televizija

Životni standard

Petrović govori o BDP-u koji predstavlja zbir plata, penzija u jednoj zemlji:

- U SAD je drugačije jer je dolar svetsko sredstvo plaćanja. Vi imate ogromno štampanje novca, velike cene dobara, usluga i relativno velike plate. Ali, šta može da se kupi za to? Tu dolazimo do kupovne noći. Moramo da vidimo kolike su troškovi ljudi u Americi. Nije tako dobro u Americi kako se misli.

