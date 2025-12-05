U sa­ra­d­nji sa Mi­ni­sta­r­stvom ru­da­r­stva i ene­r­ge­ti­ke, mi­ni­sta­r­kom Du­bra­v­kom Đe­do­vić Han­da­no­vić, kao i na­kon ko­n­stan­t­nih raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma na­f­t­nih ko­m­pa­ni­ja u Sr­bi­ji, na­j­ve­ćim sna­b­de­va­či­ma na­f­t­nih de­ri­va­ta u ci­lju obez­be­đi­va­nja si­gu­r­nog sna­b­de­va­nja do­ma­ćeg tr­ži­šta na­f­tom i na­f­t­nim de­ri­va­ti­ma u no­vo­na­sta­lim oko­l­nos­ti­ma, ko­m­pa­ni­ja Knez pe­trol, s ob­zi­rom na do­bru po­slov­nu vi­še­de­ce­ni­j­sku sa­ra­d­nju sa ko­m­pa­ni­jom NIS a. d., zai­n­te­re­so­va­na je za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o za­ku­pu za svih 327 ben­zin­skih sta­ni­ca ka­ko bi se na­sta­vi­lo no­r­mal­no sna­b­de­va­nje ce­le Sr­bi­je, po­se­b­no lo­gi­sti­č­ki pro­blem na se­ve­ro­za­pa­du - Sta­ni­šić, Sta­pa­ri, Kra­lji­će­vo, gde sta­nov­ni­ci ne­će mo­ći da se sna­b­de­va­ju go­ri­vom lo­kal­no, već će pu­m­pe bi­ti uda­lje­ne 15 do 20 ki­lo­me­ta­ra, s ob­zi­rom na to da u tom de­lu pos­to­je sa­mo ben­zin­ske sta­ni­ce Naftne industrije Srbije.