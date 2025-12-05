Knez petrol je najveća domaća naftna kompanija sa 120 benzinskih stanica širom Srbije
U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, ministarkom Dubravkom Đedović Handanović, kao i nakon konstantnih razgovora sa predstavnicima naftnih kompanija u Srbiji, najvećim snabdevačima naftnih derivata u cilju obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima u novonastalim okolnostima, kompanija Knez petrol, s obzirom na dobru poslovnu višedecenijsku saradnju sa kompanijom NIS a. d., zainteresovana je za potpisivanje ugovora o zakupu za svih 327 benzinskih stanica kako bi se nastavilo normalno snabdevanje cele Srbije, posebno logistički problem na severozapadu - Stanišić, Stapari, Kraljićevo, gde stanovnici neće moći da se snabdevaju gorivom lokalno, već će pumpe biti udaljene 15 do 20 kilometara, s obzirom na to da u tom delu postoje samo benzinske stanice Naftne industrije Srbije.
Ovakav scenario bi predstavljao veliki problem za poljoprivrednike iz Tomaševca, Medveđe, Crne Trave i mnogih drugih mesta. Ukupno postoji 51 mesto sa velikim problemom u snabdevanju gorivom, kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić.
Knez petrol je dugi niz godina druga najveća maloprodajna mreža u Srbiji sa trenutno 120 benzinskih stanica i voznim parkom od 150 kamiona.
Iz kompanije Knez petrol saznajemo da Rusi nisu bili za to, ali je ponuda otvorena, da su spremni za dijalog i reagovanje u cilju obezbeđivanja stabilnog tržišta za Srbiju u čitavom regionu.
