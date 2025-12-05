Slušaj vest

U sa­ra­d­nji sa Mi­ni­sta­r­stvom ru­da­r­stva i ene­r­ge­ti­ke, mi­ni­sta­r­kom Du­bra­v­kom Đe­do­vić Han­da­no­vić, kao i na­kon ko­n­stan­t­nih raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma na­f­t­nih ko­m­pa­ni­ja u Sr­bi­ji, na­j­ve­ćim sna­b­de­va­či­ma na­f­t­nih de­ri­va­ta u ci­lju obez­be­đi­va­nja si­gu­r­nog sna­b­de­va­nja do­ma­ćeg tr­ži­šta na­f­tom i na­f­t­nim de­ri­va­ti­ma u no­vo­na­sta­lim oko­l­nos­ti­ma, ko­m­pa­ni­ja Knez pe­trol, s ob­zi­rom na do­bru po­slov­nu vi­še­de­ce­ni­j­sku sa­ra­d­nju sa ko­m­pa­ni­jom NIS a. d., zai­n­te­re­so­va­na je za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o za­ku­pu za svih 327 ben­zin­skih sta­ni­ca ka­ko bi se na­sta­vi­lo no­r­mal­no sna­b­de­va­nje ce­le Sr­bi­je, po­se­b­no lo­gi­sti­č­ki pro­blem na se­ve­ro­za­pa­du - Sta­ni­šić, Sta­pa­ri, Kra­lji­će­vo, gde sta­nov­ni­ci ne­će mo­ći da se sna­b­de­va­ju go­ri­vom lo­kal­no, već će pu­m­pe bi­ti uda­lje­ne 15 do 20 ki­lo­me­ta­ra, s ob­zi­rom na to da u tom de­lu pos­to­je sa­mo ben­zin­ske sta­ni­ce Naftne industrije Srbije.

Ova­kav sce­na­rio bi pred­sta­vljao ve­li­ki pro­blem za po­ljo­pri­vred­ni­ke iz To­ma­še­v­ca, Me­dve­đe, Cr­ne Tra­ve i mno­gih dru­gih me­sta. Uku­p­no pos­to­ji 51 me­sto sa ve­li­kim pro­ble­mom u sna­b­de­va­nju go­ri­vom, ka­ko je re­kao pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić.

Knez pe­trol je du­gi niz go­di­na dru­ga na­j­ve­ća ma­lo­pro­da­j­na mre­ža u Sr­bi­ji sa tre­nu­t­no 120 ben­zin­skih sta­ni­ca i vo­znim pa­r­kom od 150 ka­mio­na.

Iz ko­m­pa­ni­je Knez pe­trol sa­zna­je­mo da Ru­si ni­su bi­li za to, ali je po­nu­da otvo­re­na, da su spre­m­ni za di­ja­log i rea­go­va­nje u ci­lju obez­be­đi­va­nja sta­bi­l­nog tr­ži­šta za Sr­bi­ju u či­ta­vom re­gio­nu.

Knez petrol BS u Srbiji.jpg
Foto: Stefan Jokic/News1

Promo