Naftna industrija Srbije (NIS) prilagođava svoje poslovanje američkim sankcijama koje si stupile na snagu 9. oktobra, navodi se u današnjem saopštenju većinskog vlasnika NIS-a, ruske kompanije Gasprom njeft.

NIS nastavlja, kako je navedeno, da proizvodi sopstvenu sirovu naftu, što mu omogućava da akumulira određene rezerve sirove nafte.

Proizvodne i komercijalne aktivnosti NIS-a nastavljaju se u prilagođenom formatu, uzimajući u obzir postojeća spoljna ograničenja, dodaje ruska firma.

Kako je navedeno, trenutno je srpsko tržište snabdeveno naftnim proizvodima u potrebnim količinama.

Gasprom njeft podseća da je prerada sirove nafte u rafineriju u Pančevu privremeno obustavljena 25. novembra.

"Rukovodstvo NIS-a, uz podršku Vlade Republike Srbije, ulaže sve napore da minimizira uticaj spoljnih faktora i obezbedi stabilne isporuke proizvoda, ostajući pritom pouzdan partner za svoje kupce i odgovoran poslodavac za svoje zaposlene", napominje Gasprom njeft.

Operativne aktivnosti NIS-a, uključujući vođenje računa i obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja, sprovode se uz punu i sveobuhvatnu podršku Vlade Srbije.

Ova konstruktivna interakcija i partnerstvo između kompanije i državnih institucija Republike Srbije ključni su za održavanje stabilnosti i omogućavanje efikasnog upravljanja trenutnom situacijom u interesu njenih zaposlenih, partnera i ekonomije zemlje u celini.