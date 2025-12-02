Slušaj vest

- Kompanija NIS još uvek čeka odluku OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad. Nažalost, nemamo naznaka da će ona biti pozitivna. Za to vreme, rafinerija prestaje sa radom ali građani nemaju razloga za brigu - napisala je ministarka Đedović Handanović.

Ona je dodala da građani ne treba da binu zbog prestanka rada Rafinerije u Pančevu.

- Naftnih derivata ima dovoljno i država je, na čelu sa @buducnostsrbijeav uradila i radi na tome da stanovništvo ne oseti posledice sankcija prema kompaniji NIS baš kao što ih nije osetilo već 54 dana, koliko su sankcije na snazi - zaključila je ministarka rudarstva i energetike.

Ne propustiteInfoBizDo ovog meseca imamo rezerve nafte! Zorana Mihajlović za Kurir o gašenju rafinerije: Evo šta će biti sa platama zaposlenih
Zorana Mihajlović.jpg
InfoBizLoše vesti iz SAD: NIS još nije dobio licencu za nastavak rada, Rusi ne žele da prodaju svoj deo
Nis petrol
InfoBizKurir ispred Rafinerije u Pančevu, crpe se poslednji litri nafte! Evo šta se dešava uoči najave prestanka s radom
Nis rafinerija
InfoBizNajnovije informacije za NIS i Rafineriju Pančevo: Oglasila se ministarka Dubravka Đedović Handanović
Sastanak ministarke Dubravke Đedović Handanović s naftaškim sektorom