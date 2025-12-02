Slušaj vest

- Kompanija NIS još uvek čeka odluku OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad. Nažalost, nemamo naznaka da će ona biti pozitivna. Za to vreme, rafinerija prestaje sa radom ali građani nemaju razloga za brigu - napisala je ministarka Đedović Handanović.

Ona je dodala da građani ne treba da binu zbog prestanka rada Rafinerije u Pančevu.