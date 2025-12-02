Slušaj vest

Očekuje se da će danas biti doneta odluka da li će rafinerija biti zvanično ugašena jer još nije stigla operativna licenca od Ministarstva finansija SAD ili će eventualno još neko kratko vreme nastaviti da radi.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Banke su sa Naftnom industrijom Srbije do sada redovno obavljale plaćanja, a pumpe NIS-a su uredno snabdevene gorivom.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da će rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a i najavio da će danas biti održan važan sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

NIS je 25. novembra saopštio da je usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS, Rafinerija nafte Pančevo počela sa pripremama za obustavu rada.

Kako je navedeno, u prvoj fazi postrojenja su uvedena u toplu cirkulaciju, a ceo proces izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu.